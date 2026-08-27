浸大男生姦智力邊緣未成年堂妹囚8年 官喻遠離色情物品

一名20歲浸會大學男學生2023年8月底乘獨處時，在後樓梯及雙方居所非禮並強姦16歲智力邊緣堂妹。堂妹事後告知母親，男學生到警署自首。他早前承認兩項非禮及一項強姦罪，特委法官郭棟明今日於高等法院判刑(資料圖片)

一名20歲浸會大學男學生2023年8月底乘獨處時，在後樓梯及雙方居所非禮並強姦16歲智力邊緣堂妹。堂妹事後告知母親，男學生到警署自首。他早前承認兩項非禮及一項強姦罪，特委法官郭棟明今日於高等法院判刑指，被告是家中獨子，亦是唯一男孫。案情顯示他的行為扭曲及違反誠信，自首認罪惟悔意成疑，而事主出現嚴重創傷後壓力症候群，家庭關係破碎，終判囚8年。郭官判刑後勸喻被告於獄中反思自己，未來要遠離色情物品以免荼毒心靈。

現年23歲被告L.M.S.承認兩項猥褻侵犯罪及一項強姦罪，指他於在2023年8月28日，在筲箕灣一大廈後樓梯非禮事主X，和在西灣河一單位非禮和強姦事主X。X為被告堂妹，有頑固性癲癇及智力問題，智商75，屬邊緣智力，案發時16歲，自理能力水平相當於12歲。被告為家中唯一男孫，被同輩表親視為長兄，由祖父母及叔伯等看顧，家人時常聚會，被告案發時就讀浸會大學，同時先後任職侍應及機場員工。

郭官引述創傷報告，事主事後出現嚴重創傷後壓力症候群，曾休學兩年，她感到羞愧抑鬱，擔心再次遭人侵犯，喪失安全感及信任，害怕重遇被告出現無理焦慮，自我封閉孤立，出現睡眠欠佳、脫髮、食慾不振等徵狀，又有短暫自殺念頭，需要持續心理治療，恢復人際信任。郭官指被告父母反對被告自首，令大家庭破碎，事主及家人受指責，情緒緊張。