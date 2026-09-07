全人陪伴走過抗癌旅程每一段路 安康醫療 兼顧患者與家屬身心需求 重塑癌症治療體驗｜優質醫療機構巡禮

一紙癌症診斷書，足以令患者及其家屬的世界瞬間傾側。癌症患者除了要面對治療帶來的身體考驗外，往往更要承受隨之而來的徬徨與未知。如何讓患者及其家屬在漫長的抗癌旅程中，感受到溫暖、安心、並非孤軍作戰，正是安康醫療多年來努力實踐的方向。安康醫療團隊深信，從診斷、治療到康復的每一個階段，患者真正需要的不是冷冰冰的醫療程序，而是「陪伴」。

告別流水作業 由首診到治療全程陪伴 安康醫療（香港）總經理毛偉豪（Keith）指出，患者踏入診所的第一次會診（First Consultation），絕非坊間常見、如流水作業般的短時間診症。醫生會花上45分鐘甚至一小時，仔細了解患者的病史、家族史及過往檢查報告，並與患者及家屬一同商討出彼此都能接受的治療方案——這份耐心，正是安康醫療與傳統診症模式的最大分別。 而這種「以人為本」的態度，亦貫穿患者往後整個治療歷程：安康醫療的日間腫瘤科化療中心分別設於九龍及港島核心地段，讓需要接受治療的患者無需跨區奔波；中心同時維持充裕的醫護人手比例，讓團隊有更多時間與心力照顧每一位患者。「整體的氣氛與氛圍比較舒服，人與人之間的互動亦比較密切。」 Keith道，這正是安康醫療希望為患者締造的優質體驗。

跨專科團隊 亞洲醫療網絡優勢成就精準治療 現代癌症治療早已超越了單一器官「先切除後治療」的傳統模式，而是邁向高度個人化的「精準治療」。安康醫療匯聚多位臨床腫瘤科醫生，並結合旗下天馬醫療專科的結直腸外科、心胸肺外科、乳病外科等網絡，涵蓋本港發病率最高的3大癌症——大腸癌、乳癌及肺癌，建構「器官專科化（Organ-specific care）」的診療模式：由影像診斷、活組織檢驗、外科手術，到藥物治療及化療等，患者無需再為求診不同專科而東奔西走；集團同時連繫香港婦女影像診斷中心，提供影像診斷支援。

安康醫療的醫生團隊不僅具備醫療水平，更擁有總部位於新加坡，覆蓋馬來西亞、菲律賓、越南及中國內地等地的龐大亞洲醫療網絡。Keith提到，面對複雜病情，醫療團隊會參考院內外病例網絡及同儕意見：「透過定期的跨地域病例分享與內部醫學交流，醫療團隊能集思廣益，迅速掌握全球最新的治療趨勢。在藥物應用上，每年全球都有大量新藥面世，而香港的藥物註冊制度相對嚴謹需時。當遇到香港尚未註冊、但在內地或海外已取得顯著成效的新型藥物時，安康醫療能在符合法規及臨床需要下，透過『指定患者藥物使用計劃（Named Patient Program）』按個別個案為患者及時引入新藥。」

特設護助專線支援撫平焦慮 Keith認為，癌症治療與普通疾病截然不同，家屬與照顧者所承受的壓力往往不亞於患者，並對癌症治療存在多方疑慮。有見及此，安康醫療特別設立「安康護助專線」，結合人工智能（AI）即時解答基本查詢。為確保服務的專業性，專線背後由具備臨床經驗的註冊護士親自支援與把關，解答臨床醫療疑問，例如化療期間白血球過低時的應對、發燒副作用的處理，以及日常飲食禁忌，讓患者在每次療程前都有充分的心理準備。 此外，專線更將支援延伸至非醫療範疇。Keith補充，醫療保險雖日趨普及，惟不同保單的保障範圍及審批需時，容易令患者及家屬感到焦慮：「專線團隊能協助釐清不同保險的理賠範圍，減輕家屬的財務焦慮；另外，針對行動不便或體力虛弱的患者，安康醫療亦與合作機構聯手，提供點對點的醫療專車接送，甚至安排上門抽血與護理服務。配合營養師、中醫調理及心理健康輔導等，團隊致力解決家屬在後勤與心理上的後顧之憂。」

醫患互信 跨越兩代的信任 安康醫療中心內設有一面心意牆，貼滿患者及家屬寫給醫護團隊的感謝信，有來自抗癌成功的康復者，更有部分來自離世患者的家屬。 「曾有一名患者，10多年前陪伴母親來到安康醫療接受治療。10年後，她不幸確診，毫不猶豫地再次回到這裡。她感慨地分享：10年前我們幫助了媽媽，讓她能健康生活；如今她確診，基於對安康醫療的信任，能放心及輕鬆地面對自己的治療日子。」 Keith形容，這些信件全是安康醫療團隊的「成績表」，在整個醫療旅程中，醫患能夠建立深厚的關係，箇中信任是難以量化卻彌足珍貴的價值。

計劃重點發展婦女健康領域 推動日間手術中心 問及安康醫療未來發展，Keith表示將會繼續深化跨專科協作，並透露將延續「器官專科化」的方向，婦女健康會是下一個重點發展領域：「我們會參考新加坡的經驗，在香港發展針對特定器官的專屬日間手術中心，例如專注於乳科手術的中心。讓部分無需留院的手術個案可免去住院的繁瑣及額外費用，在更具成本效益、更便捷的情況下完成手術，進一步提升整體醫療生態的質素與效率。」 給患者與家屬的勉勵：你們不是孤單作戰

訪問尾聲，Keith不忘向正在或即將踏上抗癌旅程的患者及家屬送上一句勉勵：「你們不是孤單作戰。」 他強調，癌症治療從來不是患者一個人的責任，需要家屬與醫療團隊共同承擔。醫生的診斷治療固然重要，但一支願意用心陪伴的團隊，同樣是抗癌症路上不可或缺的依靠：「在安康醫療，診治的不僅是身體的病痛，更是陪伴每一顆徬徨的心，讓我們一起走過抗癌旅程每一段路。」

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(專題報道)