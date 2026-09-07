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出版：2026-Sep-07 07:30
更新：2026-Sep-07 07:30

全人陪伴走過抗癌旅程每一段路 安康醫療 兼顧患者與家屬身心需求 重塑癌症治療體驗｜優質醫療機構巡禮

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全人陪伴走過抗癌旅程每一段路 安康醫療 兼顧患者與家屬身心需求 重塑癌症治療體驗｜優質醫療機構巡禮

全人陪伴走過抗癌旅程每一段路 安康醫療 兼顧患者與家屬身心需求 重塑癌症治療體驗｜優質醫療機構巡禮

一紙癌症診斷書，足以令患者及其家屬的世界瞬間傾側。癌症患者除了要面對治療帶來的身體考驗外，往往更要承受隨之而來的徬徨與未知。如何讓患者及其家屬在漫長的抗癌旅程中，感受到溫暖、安心、並非孤軍作戰，正是安康醫療多年來努力實踐的方向。安康醫療團隊深信，從診斷、治療到康復的每一個階段，患者真正需要的不是冷冰冰的醫療程序，而是「陪伴」。

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安康醫療（香港）總經理毛偉豪（Keith）

告別流水作業 由首診到治療全程陪伴

安康醫療香港總經理毛偉豪（Keith）指出，患者踏入診所的第一次會診（First Consultation），絕非坊間常見、如流水作業般的短時間診症。醫生會花上45分鐘甚至一小時，仔細了解患者的病史、家族史及過往檢查報告，並與患者及家屬一同商討出彼此都能接受的治療方案——這份耐心，正是安康醫療與傳統診症模式的最大分別。

而這種「以人為本」的態度，亦貫穿患者往後整個治療歷程：安康醫療的日間腫瘤科化療中心分別設於九龍及港島核心地段，讓需要接受治療的患者無需跨區奔波；中心同時維持充裕的醫護人手比例，讓團隊有更多時間與心力照顧每一位患者。「整體的氣氛與氛圍比較舒服，人與人之間的互動亦比較密切。」 Keith道，這正是安康醫療希望為患者締造的優質體驗。

安康醫療於中環的日間腫瘤科化療中心

安康醫療位於中環的日間腫瘤科化療中心。

安康醫療癌症中心內的日間腫瘤科化療服務亦設開揚且具私隱度的獨立房間1

中心內設具私隱度的獨立治療房間。

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中心內同時設有較開揚的治療空間。

跨專科團隊 亞洲醫療網絡優勢成就精準治療

現代癌症治療早已超越了單一器官「先切除後治療」的傳統模式，而是邁向高度個人化的「精準治療」。安康醫療匯聚多位臨床腫瘤科醫生，並結合旗下天馬醫療專科的結直腸外科、心胸肺外科、乳病外科等網絡，涵蓋本港發病率最高的3大癌症——大腸癌、乳癌及肺癌，建構「器官專科化（Organ-specific care）」的診療模式：由影像診斷、活組織檢驗、外科手術，到藥物治療及化療等，患者無需再為求診不同專科而東奔西走；集團同時連繫香港婦女影像診斷中心，提供影像診斷支援。

安康醫療的醫生團隊不僅具備醫療水平，更擁有總部位於新加坡，覆蓋馬來西亞、菲律賓、越南及中國內地等地的龐大亞洲醫療網絡。Keith提到，面對複雜病情，醫療團隊會參考院內外病例網絡及同儕意見：「透過定期的跨地域病例分享與內部醫學交流，醫療團隊能集思廣益，迅速掌握全球最新的治療趨勢。在藥物應用上，每年全球都有大量新藥面世，而香港的藥物註冊制度相對嚴謹需時。當遇到香港尚未註冊、但在內地或海外已取得顯著成效的新型藥物時，安康醫療能在符合法規及臨床需要下，透過『指定患者藥物使用計劃（Named Patient Program）』按個別個案為患者及時引入新藥。」

特設護助專線支援撫平焦慮

Keith認為，癌症治療與普通疾病截然不同，家屬與照顧者所承受的壓力往往不亞於患者，並對癌症治療存在多方疑慮。有見及此，安康醫療特別設立「安康護助專線」，結合人工智能（AI）即時解答基本查詢。為確保服務的專業性，專線背後由具備臨床經驗的註冊護士親自支援與把關，解答臨床醫療疑問，例如化療期間白血球過低時的應對、發燒副作用的處理，以及日常飲食禁忌，讓患者在每次療程前都有充分的心理準備。

此外，專線更將支援延伸至非醫療範疇。Keith補充，醫療保險雖日趨普及，惟不同保單的保障範圍及審批需時，容易令患者及家屬感到焦慮：「專線團隊能協助釐清不同保險的理賠範圍，減輕家屬的財務焦慮；另外，針對行動不便或體力虛弱的患者，安康醫療亦與合作機構聯手，提供點對點的醫療專車接送，甚至安排上門抽血與護理服務。配合營養師、中醫調理及心理健康輔導等，團隊致力解決家屬在後勤與心理上的後顧之憂。」

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從首次問診到治療，安康醫療全程提供專業諮詢及陪伴。

醫患互信 跨越兩代的信任

安康醫療中心內設有一面心意牆，貼滿患者及家屬寫給醫護團隊的感謝信，有來自抗癌成功的康復者，更有部分來自離世患者的家屬。 「曾有一名患者，10多年前陪伴母親來到安康醫療接受治療。10年後，她不幸確診，毫不猶豫地再次回到這裡。她感慨地分享：10年前我們幫助了媽媽，讓她能健康生活；如今她確診，基於對安康醫療的信任，能放心及輕鬆地面對自己的治療日子。」  Keith形容，這些信件全是安康醫療團隊的「成績表」，在整個醫療旅程中，醫患能夠建立深厚的關係，箇中信任是難以量化卻彌足珍貴的價值。

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中心內的心意牆貼滿感謝信。

計劃重點發展婦女健康領域 推動日間手術中心

問及安康醫療未來發展，Keith表示將會繼續深化跨專科協作，並透露將延續「器官專科化」的方向，婦女健康會是下一個重點發展領域：「我們會參考新加坡的經驗，在香港發展針對特定器官的專屬日間手術中心，例如專注於乳科手術的中心。讓部分無需留院的手術個案可免去住院的繁瑣及額外費用，在更具成本效益、更便捷的情況下完成手術，進一步提升整體醫療生態的質素與效率。」

給患者與家屬的勉勵：你們不是孤單作戰

訪問尾聲，Keith不忘向正在或即將踏上抗癌旅程的患者及家屬送上一句勉勵：「你們不是孤單作戰。」 他強調，癌症治療從來不是患者一個人的責任，需要家屬與醫療團隊共同承擔。醫生的診斷治療固然重要，但一支願意用心陪伴的團隊，同樣是抗癌症路上不可或缺的依靠：「在安康醫療，診治的不僅是身體的病痛，更是陪伴每一顆徬徨的心，讓我們一起走過抗癌旅程每一段路。」

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(專題報道)

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