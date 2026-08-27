1823熱線推出4項AI效能提升項目 識別優先個案由兩日縮至數小時

數字辦今日公布，1823去年處理逾750萬次查詢及投訴，當中55%由自助服務處理，其餘45%則由人工處理。數字辦預計今年第四季，推出網上版自助服務，市民日後可透過「智方便」直接提交、查閱及跟進個案。

為提升1823熱線服務效率，數字辦亦將今年內推出4個AI效能提升項目。接收市民訴求方面，系統會將涉及特定主題來電，實時轉換成文字，並自動生成個案摘要，減輕前線人員一邊聽電話一聽記錄的負擔，預計可縮短通話後處理個案時間15%。至於電郵查詢，則會先經由「1823電郵擷取易」AI系統處理。該系統能分析電郵主題及內容，自動擷取個案資料並輸入系統，職員只須覆核及修訂。系統亦會自動識別須優先處理的個案，直接交由1823特別小隊跟進，預料識別優先個案的時間，將由兩日大幅縮短至數小時內，有助加快處理市民的個案。

此外，數字辦亦利用Al視覺化技術，整合及分析滴水、蚊患、道路維修等民生議題，並識別數據趨勢、風險與異常情況，交由有關部門跟進，提升地區治理。

數字辦： AI 優化讓前線更貼心處理訴求

有關部門權責不清問題，署理數字政策專員張宜偉表示，去年數百萬宗個案中，只有數百宗須1823職員介入協調；僅兩宗須交由當區民政事務專員跟進，反映現行機制穩妥。他強調，市民查詢數字不斷遞增，利用AI優化服務，令前線人員能更「貼心」處理市民訴求，提升整體的服務質素，並非要節省人手。

除提升1823熱線應用效能外，數字辦亦全面支援政府部門運用AI的工作，包括今年第四季試行「AI智能體」，將具備執行任務的能力，並支援自動化處理，減輕政府人員繁瑣重複的行政工作，讓人員專注於更須人類判斷與專業知識的事務，提升政府效能。副數字政策專員（數據治理）吳秉宗強調，AI智能體只會協助政府內部運作，並不會取代人工判斷，亦不會直接服務市民。