高級關員涉港珠澳大橋拍打女同事腰臀　 事主作供形容被告「笑淫淫」

48歲高級海關男關員涉去年於港珠澳⼤橋香港⼝岸禁區的員工休息室內，拍打女同事的腰及臀部。案件今日（27日）在西九龍裁判法院開審，女事主憶述遭非禮後，表示「你唔好咁樣拍我，我好不安呀」，惟被告回應「哈哈係呀？你好不安呀？」，她形容被告的笑容是「笑淫淫」、「帶有猥瑣嘅」，她案發後因失眠等問題求醫，更被診斷為急性壓力反應症。 48歲被告湯建聰，否認一項猥褻侵犯罪，他被控於2025年12月3日，在赤鱲⾓港珠澳⼤橋香港⼝岸香港海關入境貨物檢查⼤樓的一間房內猥褻侵犯另一人，即X。承認事實指，被告與事主X均是高級海關關員，並於案發當日在涉案地上班，翌日X前往公務員診所求診，被證實患上急性壓力反應症。被告於同月8日被捕，在警誡下指「我冇拍打佢臀部」。

事後診斷急性壓力反應症 現年48歲的X在屏風後作供稱，她與被告除公事外無私下交流。案發當晚，X用膳後在員工休息室清洗餐具，被告走近X身後閒聊，X感到右腰側及右臀各被拍打一下，歷時約1至2秒。她稱當時「好驚好嬲，唔識得俾反應」，隨即「縮咗去左邊」。 X嚴肅向被告表示「你唔好咁樣拍我，我好不安呀」，被告回應「哈哈係呀？你好不安呀？」，X形容其笑容是帶有猥瑣的「笑淫淫」。被告感憤怒及驚慌並離開員工休息區，致電丈夫告知案發經過，另向上司透露事件後報案。X坦言案發後，「成晚瞓唔到，個頭好痛」，前往公務員診所求醫，被診斷為急性壓力反應。

辯方質疑事主無尋求協助 辯方質疑，X事發時沒有制止被告，容許被告在案發後離開現場，X回應已口頭制止被告，表示「我已經好驚，點樣捉住佢呀？」辯方關注被告離開員工休息區時，在場仍有其他同事，惟X沒有尋求協助，X回應「我唔想俾人知，我覺得呢件事好醜」，表示當時自己「想盡快離開」。 辯方引述今年1月的公務員診所報告顯示，X因情緒病及失眠症定期覆診，X回應案發前一直有就鼻敏感的問題覆診，案發後才出現情緒問題。辯方指，報告沒有提及鼻敏感，質疑X在案發前已因情緒問題而覆診，並非因鼻敏感而覆診。X不同意，但確認，事發後一直請病假，及後調離原本的工作隊伍。

案件編號：WKCC1682/2026