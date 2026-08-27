旅發局辦首屆「國際中秋綵燈匯」　維園設3千盞世界燈籠大街及8米南京非遺巨型榕樹燈

旅發局今年擴大中秋節宣傳，並於下月首次在維園舉辦全新的「國際中秋綵燈匯」，除架設逾千年歷史的非遺南京傳統工藝的巨型綵燈外，亦會有由3,000盞來自20個國家節慶綵燈所組成的燈籠大街。同場亦會特色月餅售賣，讓市民及旅客品嚐各地特色滋味。

由旅發局舉辦的國際中秋綵燈匯，將在9月17至27日在維園免費開放，每晚6時半亮燈。活動以「團團」為主題，設有多個大型燈飾，其中在維園模型船池對出的步行徑設「世界綵燈大街」，市民及旅客走入大街後，隨即被超過三千盞來自20個國家及地區；如韓國傳統祝願家人安康的晉州絲綢燈籠、展現執情活力的巴西七彩拼布燈籠、突顯民間傳統洛維奇剪紙工藝的波蘭絲燈等。