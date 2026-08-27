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出版：2026-Aug-27 18:28
更新：2026-Aug-27 18:28

旅發局辦首屆「國際中秋綵燈匯」　維園設3千盞世界燈籠大街及8米南京非遺巨型榕樹燈

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International Lantern Spectacular Shadowlight rendering

旅發局維園辦首屆「國際中秋綵燈匯」設3千盞世界燈籠大街　8米巨型榕樹燈

旅發局今年擴大中秋節宣傳，並於下月首次在維園舉辦全新的「國際中秋綵燈匯」，除架設逾千年歷史的非遺南京傳統工藝的巨型綵燈外，亦會有由3,000盞來自20個國家節慶綵燈所組成的燈籠大街。同場亦會特色月餅售賣，讓市民及旅客品嚐各地特色滋味。

由旅發局舉辦的國際中秋綵燈匯，將在9月17至27日在維園免費開放，每晚6時半亮燈。活動以「團團」為主題，設有多個大型燈飾，其中在維園模型船池對出的步行徑設「世界綵燈大街」，市民及旅客走入大街後，隨即被超過三千盞來自20個國家及地區；如韓國傳統祝願家人安康的晉州絲綢燈籠、展現執情活力的巴西七彩拼布燈籠、突顯民間傳統洛維奇剪紙工藝的波蘭絲燈等。

至於當中最矚目的燈飾是位於維園正門、高達八米的巨型主題綵燈「樹影流光」，作品採用逾1,700年歷史、被列入國家級非物質文化遺產的的「南京秦淮燈藝」製作，品以香港標誌性的大榕樹為設計靈感，旅客及市民可穿梭於璀璨的榕樹燈影之間，抬頭細賞以彩色紗布黏貼而成的樹冠，多層立體地突顯繁茂形態。

International Lantern Spectacular KV International Lantern Spectacular Moonlit Lotus rendering International Lantern Spectacular Dragon Gate rendering International Lantern Spectacular Lotus Fish rendering International Lantern Spectacular Hong Kong Lantern Galleria rendering

中秋正日或實施人流管制措施

旅遊發展局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，活動期間將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤位，售賣來自中國內地不同地區及香港的月餅，包括上海的蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等，為活動增添節慶消費選擇。

洪忠興透露，正與警方相議人流管制措施，料8月15日中秋正日或實施單向人流管制措施。他又指，局方亦正邀請商場、商戶等推出中秋主題優惠，並會多加宣傳大坑舞火龍。

丙午年中秋綵燈會同場舉行

另外，由康文署舉辦的「丙午年中秋綵燈會」亦於同期舉行，維多利亞公園內會展示不同主題的璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，並加入非物質文化遺產的元素如傳統花燈紮作展示等，與大眾共慶佳節。

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