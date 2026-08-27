旅發局辦首屆「國際中秋綵燈匯」　維園設3千盞世界燈籠大街及8米南京非遺巨型榕樹燈

旅發局今年擴大中秋節宣傳，並於下月首次在維園舉辦全新的「國際中秋綵燈匯」，除架設逾千年歷史的非遺南京傳統工藝的巨型綵燈外，亦會有由3,000盞來自20個國家節慶綵燈所組成的燈籠大街。同場亦會特色月餅售賣，讓市民及旅客品嚐各地特色滋味。
由旅發局舉辦的國際中秋綵燈匯，將在9月17至27日在維園免費開放，每晚6時半亮燈。活動以「團團」為主題，設有多個大型燈飾，其中在維園模型船池對出的步行徑設「世界綵燈大街」，市民及旅客走入大街後，隨即被超過三千盞來自20個國家及地區；如韓國傳統祝願家人安康的晉州絲綢燈籠、展現執情活力的巴西七彩拼布燈籠、突顯民間傳統洛維奇剪紙工藝的波蘭絲燈等。
至於當中最矚目的燈飾是位於維園正門、高達八米的巨型主題綵燈「樹影流光」，作品採用逾1,700年歷史、被列入國家級非物質文化遺產的的「南京秦淮燈藝」製作，品以香港標誌性的大榕樹為設計靈感，旅客及市民可穿梭於璀璨的榕樹燈影之間，抬頭細賞以彩色紗布黏貼而成的樹冠，多層立體地突顯繁茂形態。
中秋正日或實施人流管制措施
旅遊發展局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，活動期間將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤位，售賣來自中國內地不同地區及香港的月餅，包括上海的蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等，為活動增添節慶消費選擇。
洪忠興透露，正與警方相議人流管制措施，料8月15日中秋正日或實施單向人流管制措施。他又指，局方亦正邀請商場、商戶等推出中秋主題優惠，並會多加宣傳大坑舞火龍。
丙午年中秋綵燈會同場舉行
另外，由康文署舉辦的「丙午年中秋綵燈會」亦於同期舉行，維多利亞公園內會展示不同主題的璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，並加入非物質文化遺產的元素如傳統花燈紮作展示等，與大眾共慶佳節。