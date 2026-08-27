暑熱警告｜觸發門檻降 料全年1至2日發黑色警告

勞工處今日(27日)宣布，明起調整「工作暑熱警告」系統，加入兩個觸發不同級別警告的新條件，第一是當「極端酷熱天氣特別提示」生效時，黃色暑熱警告即時生效，觸發更高級別警告的監測門檻將會降低；其次是若全港四成或以上監測點實測氣溫攝氏35度或以上 ，警告級別將自動上調一級。勞工處預計，新機制下，料全年將有4至7日會發出紅色暑熱警告，有1至2日發出黑色暑熱警告。

新機制下，觸發更高級別警告的監測門檻將會降低。以往若要觸發紅色暑熱警告，條件之一是除京士柏站以外的9個監測站中，有4個監測站的「香港暑熱指數」要等於或高於32；在新機制下，則放寬至只要其中2個監測站的指數達到上述門檻，便可發出紅色暑熱警告。 另一個新條件下，若全港四成或以上監測點實測氣溫35度或以上 ，警告級別將自動上調一級，即黃色警告會上升至紅色警告；紅色警告會上升至黑色警告。

料全年或發1至2日黑色警告 勞工處副處長(職業安全及健康)蔣志豪表示，新機制的靈敏度較舊有系統提升，亦有穩固科學基礎，能夠互補不足；而新機制將繼續以「香港暑熱指數」為科學基礎，以氣溫、濕度、太陽照射和風速4個因素量度熱壓力風險。 他指，根據天文台過往3年的數據推算，新機制下，本港每年將有4至7日發出紅色暑熱警告，1至2日發出黑色警告。 勞工處高級職業環境衛生師黃志清表示，若以新機制計算，本月8日錄得最高34.7度，可發出紅色或黑色警告；而本月9日則錄得最高36.9度，則可發出紅色警告。對於為何較高溫的一天反而只達到紅色警告級別，他解釋，除了溫度以外，亦要考慮到當日風速和濕度等因素，綜合計算後當日的熱壓力風險較低。

香港暑熱指數與工作暑熱警告設定理念相近 對於有建議認為政府應該採用濕球黑球溫度作標準，以替代現有的香港暑熱指數，黃志清指，兩者的計算方程式所考慮的因素基本一致，而香港暑熱指數是基於香港氣候特徵得出的熱壓力指數，反映熱壓力對本港整體市民構成的健康風險，研究數據包括在戶外或室內活動人士，與工作暑熱警告的設定理念相近，故值得參考。惟他強調，處方並不排斥濕球黑球溫度。 他又提到，若一刀切達某個溫度便停工亦不適合，因香港夏季炎熱潮濕，若單憑氣溫高低並不能準確評估中暑風險；同時亦欠缺彈性，容易令人誤會在某個溫度以下工作便屬安全。

勞工處表示，未來會加強巡查高風險場所，僱主若未有為僱員提供適當的防暑措施而危及僱員健康可被檢控。根據處方提供的數字，去年合共巡查2.3萬次，發出708宗警告；今年截至7月，巡查逾1.3萬次，發出602宗警告。