新皇崗口岸將開通 皇巴士即將告別。(周令知攝)

新皇崗口岸即將開通，營運近30載、連接本港落馬洲及深圳皇崗的「皇巴士」亦即將告別歷史舞台。兩名服務皇巴士多年的資深員工分享指，多年來無論同事還是乘客都猶如一家人，並憶述打風期間，乘客合力清理堵塞道路的大樹，以及職員與旅客被迫滯留在車站36小時，共享站內食物的點滴。二人均坦言對服務停運感不捨。圖︰周令知 落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士(皇巴士)於1997年起開通，由最初只有10部車、僅設露天站頭，發展至高峰期擁有30部車、每年載客量達1,800萬人次，成為連接港深兩地旅客的重要橋樑。入職26年的資深車長顏少武(武哥)，見證了皇巴士最輝煌的歲月。他指，試過一日開二十多轉車，接載客人穿梭新田與皇崗口岸，亦曾化身為「跨境救護車」司機。

曾化身「跨境救護車」司機 武哥憶述，早年兩地救援車不能跨境行駛，皇巴士曾多次接載傷者及較緊急個案充當「跨境救護車」，「有一個傷者整親個頭，流晒血，即時開車載他去管制站，再由警方及救護員接手幫忙送去醫院。」 至於颱風來襲，對皇巴士員工難忘事更多。武哥指，有次打風期間大樹倒塌堵路，影響皇巴服務，車上乘客見狀主動下車合力抬樹，讓巴士得以繼續前行。這些點滴正是在皇巴士工作最珍貴的回憶。他笑指，原以為可在皇巴士服務至退休，如今得知即將結束營運，感到十分不捨。

服務皇巴士12年的客務主任張曉華(華姐)，亦難忘颱風山竹襲港期間的經歷。她憶述，當時與滯留旅客一同在皇巴士候車室度過36小時，由於不少旅客已「斷水斷糧」，她和同事將職員休息室雪櫃內的所有物資分發予受影響旅客。除照顧皇巴士乘客外，當時附近交通嚴重受阻，她更徒步走入車龍，為數小時未有進食的司機送上雞髀及熱食，解燃眉之急。她形容與皇巴站同事感情深厚，猶如兄弟姊妹，「皇巴士就好似我第二個家，原本大家都希望可以做到退休。」

隨着服務即將終結，武哥直言內心感到失落；華姐亦感嘆，許多熟客及跨境學童多年來一起成長，彼此見證對方長大及變老。近日不少乘客特意前來乘車打卡，甚至有人買票留念，希望保存這份屬於皇巴士的最後回憶。 為有意繼續服務員工找轉職崗位 皇巴士車務主任文柏欽表示，現有他們有44名員工，會為有意繼續服務的同事尋找可行的崗位轉職。隨着新皇崗口岸即將啟用，團隊正等待政府通知最終服務安排及落實時間表。他特別提到，暑假期間，每日仍有2,000至3,000名團體旅客使用皇巴士服務，新皇崗口岸日後不設旅行團上落客位，新田仍會是主要集散地。他指若日後全數改由專營巴士接載，在部分市區路線客滿下，專營巴士未必有足夠能力承載相關客流。