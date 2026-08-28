旅發局維園辦首屆「國際中秋綵燈匯」 逛3千盞世界燈籠大街 賞8米榕樹燈

中秋佳節除了賞月食月餅，看花燈亦是絕佳應節活動。旅發局今年擴大中秋節宣傳，於9月首次在維園舉辦全新的「國際中秋綵燈匯」，除架設逾千年歷史的非遺南京傳統工藝巨型綵燈，亦有由3,000盞來自20個國家或地區節慶綵燈組成的燈籠大街。同場並設攤位出售特色月餅，讓市民及旅客品嘗各地特色滋味。

由旅發局舉辦的國際中秋綵燈匯，將在9月17至27日在維園免費開放，每晚6時半亮燈。活動以「團團」為主題，設有多個大型燈飾，最矚目的燈飾是位於維園正門一號球場、高達8米的巨型主題綵燈「樹影流光」；作品採用逾1,700年歷史、列入國家級非物質文化遺產的「南京秦淮燈藝」製作。樹影流光以香港標誌性的大榕樹為設計靈感，遊人人可穿梭於璀璨的榕樹燈影之間，抬頭細賞以彩色紗布黏貼而成的樹冠，多層立體地突顯繁茂形態。 此外，維園多處亦有不同綵燈裝置，其中在維園模型船池對出的步行徑設「世界綵燈大街」，市民及旅客走進後，隨即會被逾3千盞來自20個國家及地區的綵燈；如韓國傳統祝願家人安康的晉州絲綢燈籠、展現熱情活力的巴西七彩拼布燈籠、突顯民間傳統洛維奇剪紙工藝的波蘭絲燈等。

此外，維園南亭廣場、噴水池廣場和模型船池設「中秋主題綵燈」，分別有「魚戲荷間」、「魚躍龍門」和「荷塘月色」主題燈組。公園山丘涼亭更有以色彩繽紛的綵燈打造特色「香港綵燈庭」，展現香港道地中秋節慶氣氛。而「世界綵燈大街」、「中秋主題綵燈」和「香港綵燈庭」展期至10月4日，每晚6時半至11時亮燈，中秋節正日更延至午夜12時。

中秋正日或實施人流管制措施 旅遊發展局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，9月17至20日將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤位，售賣來自內地不同地區及香港的月餅，包括上海的蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等，為活動增添節慶消費選擇。 洪忠興表示，暫無預測入場總人數，但對人流有信心，預計最終遊客會佔整體參與者約10%至15%，局方加強對華中地區的宣傳。 邀商場商戶推出中秋主題優惠 洪忠興透露，正與警方商議人流管制措施，料9月25日中秋正日或實施單向人流管制措施。局方亦正邀請商場、商戶等推出中秋主題優惠，並會多加宣傳大坑舞火龍。

丙午年中秋綵燈會同場舉行 另外，由康文署舉辦的「丙午年中秋綵燈會」亦於同期舉行，維多利亞公園內會展示不同主題的璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，並加入非物質文化遺產的元素如傳統花燈紮作展示等，與大眾共慶佳節。