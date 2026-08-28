香港多角度｜前上海美國商會會長季愷文：中美脫鈎下的商界生存手冊

中國與美國作為世界第一與第二大經濟體，兩國的互動與博弈深刻牽動全球供應鏈、金融市場及地緣政治走向。前上海美國商會會長季愷文(Ker Gibbs)攜新書《脆弱的巨龍》(The Fragile Dragon)出席午餐會，從與商界實戰經驗出發，拆解中國的系統性弱點、美國的認知盲點，以及企業在「局部脫鈎」時代的生存策略。 曾在奧巴馬、特朗普和拜登任內擔任上海美國商會會長，並在中國工作了40年，現為金融顧問公司Foresight的合夥人季愷文在午餐會上透露，寫作此書的動機源於美國大眾對中國的認知嚴重不足。

指美國忽視中國科技發展 他直言，矽谷精英對中國數碼經濟的領先地位，如微信生態與數碼支付的普及認知嚴重不足，背後是一種「傲慢」心態。這種傲慢導致美國政策圈低估了中國在AI、電動車等領域的追趕速度，也高估了脫鈎對中國的即時殺傷力。他說：「美國人不去了解。他們充滿自負，缺乏理解。他們有近三十年的時間去認識中國。」 季愷文強調，書名中的「脆弱」並非指中國瀕臨崩潰，而是指向一系列結構性弱點。他列舉了中國的地理劣勢：多達十四個陸地鄰國，且與其中多國存在領土爭議，使外交與軍事資源長期承壓；同時，中國高度依賴國際貿易，卻又與主要貿易夥伴，尤其是美國關係緊張。

季愷文觀察到，脫鈎並非全面爆發，而是局部發生，主要集中在科技領域與資本市場。在華外企正逐步將中國業務，逐步轉向以合資及授權方式營運，以降低地緣政治風險。這種「筒倉化」意味着中國市場與全球業務的整合度下降，但短期內仍難以完全切割。

談及中美高層互動，季愷文指出5月「習特會」並無戰略性成果，9月峰會存在變數。他表示，特朗普的不可預測性及美方未兌現的貿易承諾，可能使下一次會晤變得尷尬；對於在華外企而言，這意味着政策風險持續高企，必須做好多重情景規劃。 被問及美國企業在華市場份額大跌時須注意的地方，季愷文回答：第一，中國並非鐵板一塊，要分清當中差異；第二，中國變化極快，過時的市場假設隨時失效；第三，知識產權問題應重新審視，可借鑑矽谷「互相學習」的文化，而非一味防範。

季愷文認為，中國仍是歡迎創業的環境，但美國人因政治因素卻步，反讓其他國家的企業家受惠，但他提醒，市場已非高增長。 至於人口老化對中國經濟的影響，季愷文坦言，人口問題無法逆轉，但可透過提升生產力，尤其是AI來緩解。但他也指出，AI也會造成失業，相信政府正設法在效率與就業之間取得平衡。 至於中方如何看待「傲慢」的比喻？季愷文透露，他曾與中國官員討論此書，對方私下表示不完全同意，但承認部分觀點有道理，認為此書具建設性而非純批判。

指香港仍處十字路口 季愷文曾居於香港，他在會上形容香港仍處「十字路口」，認為在脫鈎與筒倉化的新常態下，香港作為國際資本與資訊流動節點的角色並未消失，但其功能正面臨重新定義。