am專題｜伴深度聽障兒走過無聲歲月 好爸爸扛家計不言累：辛苦也是樂

作為兒子最堅強後盾，爸爸得知愛兒確診雙耳深度聽障後，繼續扛起養家重任之餘，也爭取分秒陪伴兒子治療與玩樂，培養超越語言的父子默契。如今兒子聽力已達至健聽人士的八成，並將升讀小四。然而，面對政府資助不足、申請傷殘津貼手續繁複等問題，梁爸爸決定加入關注組織為聽障群體發聲， 盼以自身經歷喚醒社會對這群少數人士的關注。 記者：關淑婷 攝影：蘇文傑 現年9歲的澤仁，出生時聽力測試正常，父母及哥哥均為健聽人士。 直至1歲時，梁爸爸發現兒子對聲音無反應，「我突然心血來潮，拎罐可樂同筷子喺佢耳後敲，兩邊耳完全無反應。」經醫院詳細檢查後，澤仁確診雙耳深度聽障。因身邊親友未曾有相關病史，父母對聽障認知僅停留在「聽唔到嘢就係啞」，得知確診時心情跌落谷底。幸得其他家長介紹，認識了香港聾人福利促進會，令治療過程漸見曙光。

與兒一同參加手語課程 澤仁2歲時完成人工耳蝸植入手術後，父母便與澤仁一同參加手語課程，學習簡單手語。至3歲入讀聾福會尚德幼兒中心，接受密集式言語及發音訓練，澤仁於4歲多時能說出簡單詞語，甚至喊出「爸爸、媽媽」，讓母親感觸落淚。經多年努力，澤仁聽力已達健聽人士八成，並即將升讀主流學校的小四，梁爸爸亦非常滿意。 為全心照顧兒子，媽媽辭去工作，由雙職變單職家庭，任職汽車維修公司的梁爸爸獨力扛起生計，除正職還賺外快，每日最長工時達13至14小時。儘管工作繁重，他卻毫無怨言，「辛苦都係樂趣，返到屋企見個個開開心心，都係自己所追求嘅。」公餘時風雨不改接送兒子上學、一同踩單車。 梁爸爸的付出，澤仁看在眼裏，立志努力讀書報答父母。

耳蝸保養費高昂 聽障家庭百上加斤 然而，聽障家庭所面對的經濟壓力依然沉重。現時政府僅資助聽障人士首次植入人工耳蝸的手術及儀器費用，其後保養、配件更換及維修均須使用者自理 。梁爸爸稱，人工耳蝸配件價格不菲，單是兩邊耳蝸每年更換電池須3,200元，加上日常訓練及補習等，每月開支高達6,000元，即使傷殘津貼及人工耳蝸慈善基金補助，負擔仍感吃力。 梁爸爸亦透露，部分聽障人士在申請傷殘津貼時面對繁複審批，不同個案申請進度大相逕庭 ，有家庭甚至等候長達一年。他希望當局劃一標準，避免申請者輾轉折騰，他亦加入了聾福會「關注聽障學生權益會」，盼喚醒公眾關注這群少數人士。

聽障資訊匱乏 設慈善基金助基層 聾福會註冊社工鄭晴而表示，因社會上聽障資訊較匱乏，許多父母得知子女確診時均感徬徨。該會提供個案支援、家長互助小組等服務，協助家長疏導情緒及規劃未來。 她坦言，昂貴儀器維修與長期言語訓練令聽障家庭百上加斤。該會成立「人工耳蝸慈善基金」，資助儀器維修及保養費用，至今共接獲逾330宗申請，批出超過150萬元。她指出，由於聽障人士屬於少數族群，往往需要主動發聲才能爭取合理權益。