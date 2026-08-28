1823熱線推4項AI效能提升項目 識別優先個案由兩日縮至數小時

1823熱線每日須處理大量市民查詢與訴求，為讓前線人員更專注處理複雜個案，數字辦將於今年內推出4個人工智能(AI)效能提升項目，涵蓋通話語音轉文字及整合民生議題等，並自動識別須優先處理的電郵，需時由兩日縮短至數小時內，以提升營運效率，以及協助改善地區治理。數字辦強調，引入AI旨在提升整體服務質素，並非節省人手。

數字辦昨公布，1823去年處理逾750萬次查詢及投訴，當中55%由自助服務處理，其餘45%則由人工處理。數字辦預計今年第四季，推出網頁版自助服務，市民日後可直接透過「智方便」提交、查閱及跟進個案。