暑假睇樓淡季 世盃影響 7月樓價指數跌0.46%

差估署公布2026年7月私人住宅售價指數，中小型單位(1,075方呎以下)報323.6點，按月跌0.46%。當中430方呎以下細單位報341.2點，跌0.35%；431至752方呎單位報314點，跌0.57%。1,076方呎或以上大型單位報287.4點，跌0.3%；其中1,076至1,721方呎單位跌0.38%，1,722方呎或以上豪宅則報282.8點，與上月持平。

樓市連升13個月後，7月略為回落。差估署昨公布樓價指數，7月私人住宅售價指數報321.5點，按月跌0.46%，結束了連續13個月的升勢。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析指，7月份屬暑假淡季，不少家庭外遊，加上世界盃決賽影響，一二手睇樓量減少，發展商亦不敢貿然推盤，於缺乏成交量支持下，樓價出現整固。

陳永傑表示，差估署樓價指數已連升13個月，部分準買家或因樓價處高位而轉趨審慎，出現整固屬正常現象。利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指，7月樓價回軟反映6月底至7月初市況，當時中東局勢反覆推升油價，加上市場憂慮加息，以及港股一度跌穿23,000點，影響買家入市意欲。

租金指數連升9個月

租金方面，7月租金指數報207.4點，按月升0.78%，連升9個月。陳永傑認為，專才及海外學生持續來港，帶動住屋需求，暑假租賃旺季下私樓租盤供應緊張，推高租金水平，料暑假後升勢才稍為放緩。陳海潮則預計，在新港人、留學生及本地需求支持下，8月及9月租金有機會各升約1%，帶動第三季租金累升近3%。