天氣｜熱帶氣旋沙德爾已進入800公里範圍　對本港直接威脅不大 (更新)

【16:45更新】天文台指，熱帶氣旋沙德爾正橫過華東內陸，並已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，沙德爾會在明日（8月29日）移入華中內陸並繼續減弱，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。除非沙德爾採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。
預料本港明日初時部分地區驟雨較多，日間酷熱。受廣闊低壓槽影響，星期日及星期一（8月30及31日）天氣不穩定。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【11:24更新】黃色工作暑熱警告在上午11時20分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。
天文台特別天氣提示指，山泥傾瀉特別提示：蒲台島及西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。天文台表示，與廣闊低壓槽及西南氣流相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部分地區驟雨較多。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩西至西南風。
天文台展望，明日仍有幾陣驟雨，日間酷熱。星期日天氣不穩定。下週初至中期驟雨逐漸減少，天色好轉。天文台又指，一股西南氣流會在今明兩日影響華南沿岸，該區天氣漸轉酷熱。熱帶氣旋沙德爾會在今日移向浙江南部沿岸，隨後移入內陸並逐漸減弱。而廣闊低壓槽會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。隨著低壓槽遠離及受較乾燥的大陸氣流影響，下週中期華南天色好轉，天氣酷熱。此外，未來一兩日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。