天氣｜熱帶氣旋沙德爾已進入800公里範圍　對本港直接威脅不大 (更新)

【16:45更新】天文台指，熱帶氣旋沙德爾正橫過華東內陸，並已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，沙德爾會在明日（8月29日）移入華中內陸並繼續減弱，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。除非沙德爾採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。



預料本港明日初時部分地區驟雨較多，日間酷熱。受廣闊低壓槽影響，星期日及星期一（8月30及31日）天氣不穩定。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【11:24更新】黃色工作暑熱警告在上午11時20分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。