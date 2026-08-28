漁護署赤柱帶走懷疑格鬥犬　狗主為犬隻絕育後才可接回

漁護署在赤柱帶走一隻狗，稱懷疑屬格鬥犬。狗主則稱10歲愛犬「包包」並非《危險狗隻規例》下的格鬥犬，但署方要求牠為愛犬絕育後才可接回。

狗主在社交媒體Facebook發文，指5名漁護署人員本月26日在赤柱餐廳，手持其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問位置。漁護署人員其後在一間咖啡店找到狗主和兩隻狗，檢查兩隻狗的晶片後，便提出要將「包包」帶到漁護署交獸醫確認品種。

狗主稱漁護署獸醫檢查後，表示「包包」屬危險狗隻，須留在漁護署。狗主非常愕然，稱其獸醫指出「包包」屬史丹福鬥牛㹴。狗主引述漁護署回覆：「你獸醫寫佢乜嘢都冇用，所有嘢要跟漁護署官方嘅決定。」