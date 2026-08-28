支聯會案｜法院今開庭處理各被告求情 兩星期內判刑(更新)

支聯會煽動顛覆國家政權案，已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席鄒幸彤早前經審訊後，上星期各被裁定一項「煽動顛覆國家政權」罪罪成。同案另一名被告、前副主席何俊仁在開審前已承認控罪。法庭早上10時開庭聽取完所有涉案被告的求情，將於兩星期內判刑。 這宗高等法院案件移師西九龍裁判法院審理，由高等法院3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡和黎婉姬審理。早上法院大樓外停泊多輛警車，大批警員在附近戒備並帶警犬到場，有市民在法院外排隊。根據《國安法》，「煽動顛覆國家政權罪」的刑罰分為兩級，情節嚴重者可被判監5至10年；情節較輕，可處5年或以下監禁。

指「結束一黨專政」只是空洞口號 沒實質路線圖 李卓人及何俊仁代表大律師沈士文為二人求情指，法庭判刑應考慮被告真正的犯案時段，即國安法生效起至2021年9月，只有14個月時間；支聯會及各被告在國安法生效前的行為，只能視作背景資料。 沈士文指，法庭接納被告多年來以和平非暴力手法宣傳，與涉及暴力的煽動行為有很大分別，他形容「結束一黨專政」只是空洞口號，沒實質路線圖或時間表，不如「35+」顛覆國家政權案清晰地存在無差別否決預算案的協議，與其他牽涉暴力或煽暴的案件亦有重大分別。律師又指支聯會的實際綱領及行動，30多年來都無證據顯示，有人因支聯會的煽惑而作出具體顛覆國家行為，而共產黨多年來情況安穩，法庭應考慮煽惑行為帶來的實質破壞及影響，希望法庭考慮裁定李卓人及何俊仁適用較低的刑期分級，否則最多判監5年。

鄒幸彤陳詞屢被法官打斷 自辯的鄒幸彤陳詞稱，判詞裁定追求民主有罪，表明不認為自己有罪，強調自己不會「求情」，發言期間多次被法官打斷。