暑熱警告｜未納入濕球黑球溫度作準則　勞工處：暑熱指數對濕度反應更明顯

勞工處宣布改善工作暑熱警告系統，但未有納入濕球黑球溫度作為準則。勞工處副處長(職業安全及健康)蔣志豪今早(28日)在一個電台節目重申，暑熱指數與WBGT都是評測工具、各有長短，暑熱指數對濕度的比重較高、反應更明顯，更能反映香港亞熱帶的情況，重申各項指數都是科學的計算，優化機制目標是令警告更為敏感，又指不會排斥其他評測工具，僱主可自行進行實地熱壓力風險評估，包括量度WBGT指數等。

優化後可增工人休息時間

勞聯立法會議員林振昇表示，在優化系統後，相信每年會有幾日發出紅色工作暑熱警告，工友可以有較多休息時間，但長遠希望處方可以參考專家意見，例如是否採納濕球黑球數據等，同時期望多作宣傳，讓工友了解自己的權益。處方亦可以透過巡查了解僱主有沒有遵守，如只有少部分僱主遵守，下一步可能要考慮因應指引內部分條文進行立法。

相信對整體工程運作影響不大

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華說，如果工友中暑或不適勞動力會下降，期望優化系統後可以減低相關風險。根據過往數據，預計系統優化後每年或有4至7日發出紅色工作暑熱警告、1至2日發出黑色警告，相信對整體工程運作影響不大，又建議訂立法定要求，如果發出黑色工作暑熱警告，建造業必須停工。