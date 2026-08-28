西藏尼泊爾泥石流｜港專家：高位冰崩或數分鐘發生　科技監測亦難預先疏散

尼泊爾及中國西藏邊境發生嚴重泥石流巨災，內地專家初步推斷位於尼泊爾境內的藍塘里壤峰北坡一帶發生「高位冰崩」。香港地質學會主席譚佩玉今日(28日)在港台節目表示，「高位冰崩」是指在高海拔冰川發生的突然崩塌，大量碎冰、泥沙及水流湧入主要河道。若河道被截斷，便會形成臨時水壩一樣的堰塞湖，隨著水位急速上升，巨大的水壓隨時引發水壩崩塌，繼而決堤，如同海嘯般沖向下游地方。

譚佩玉續指，今次事件的堆積物分量極為龐大，在陡峭的地形下高速滑落，下游居民即使肉眼察覺，亦根本沒有足夠時間逃生。她續指泥石流發生時間可能只有數分鐘至20分鐘，雖然現時利用光學雷達或衛星遙感技術能監測地表變形或冰川不穩定的跡象，但這類技術需要時間收集及處理數據，即使監測到亦無法及時完成資料分析，並預先疏散附近的居民及工程人員。