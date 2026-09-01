【繞場一週】以馬為橋 對話中西：「馭．鑒——中法馬主題文化展」在北京開幕

馬自古以來既是人類社會發展的重要夥伴，也發揮連結亞歐、連接東西方文明的作用。Jessie留意到有一個以中法馬文化對話為主線的「馭．鑒——中法馬主題文化展」早前在北京恭王府博物館揭幕，展期至11月29日。由文化和旅遊部恭王府博物館和法國尚蒂伊莊園主辦，香港賽馬會（馬會）與中國旅遊集團聯合主辦，展覽作為馬會馬年系列活動的重點之一，展出200多件與馬相關的珍貴文物及藝術品，呈現馬在中法兩國文明中的重要地位。

透過三個主題單元，「雙駿溯源」、「馭風而行」及「天馬行空」，展覽帶領參觀者追溯人與馬之間緊密聯繫的歷史源流，探索中法兩國如何藉馬匹展現文化交流與互鑒，以及馬如何成為推動中外文化交流的重要媒介。展覽亦融合表演藝術、視覺藝術及數字科技，讓參觀者多角度感受馬文化的豐富內涵與歷久彌新的魅力。