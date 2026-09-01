【繞場一週】以馬為橋 對話中西：「馭．鑒——中法馬主題文化展」在北京開幕

馬自古以來既是人類社會發展的重要夥伴，也發揮連結亞歐、連接東西方文明的作用。Jessie留意到有一個以中法馬文化對話為主線的「馭．鑒——中法馬主題文化展」早前在北京恭王府博物館揭幕，展期至11月29日。由文化和旅遊部恭王府博物館和法國尚蒂伊莊園主辦，香港賽馬會（馬會）與中國旅遊集團聯合主辦，展覽作為馬會馬年系列活動的重點之一，展出200多件與馬相關的珍貴文物及藝術品，呈現馬在中法兩國文明中的重要地位。
透過三個主題單元，「雙駿溯源」、「馭風而行」及「天馬行空」，展覽帶領參觀者追溯人與馬之間緊密聯繫的歷史源流，探索中法兩國如何藉馬匹展現文化交流與互鑒，以及馬如何成為推動中外文化交流的重要媒介。展覽亦融合表演藝術、視覺藝術及數字科技，讓參觀者多角度感受馬文化的豐富內涵與歷久彌新的魅力。
馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會將繼續緊扣國家「十五五規劃」以及香港首個五年規劃的發展要求，助力香港更好融入和服務國家發展大局、發揮作為中外文化藝術交流中心地位的獨特優勢，同時提升中華文明的傳播力和影響力。
Jessie知道北京展期結束後，展覽將於今年12月下旬至2027年1月底移師香港中環大館展出，讓本地市民和旅客亦可欣賞與馬有關的歷史珍藏，推動香港旅遊和馬匹運動發展。
對馬匹愛好者、歷史文化愛好者，以至對中西文化交流有興趣的人士而言，今次展覽提供一個難得機會，從馬文化的發展歷程中，感受馬匹作為人類重要夥伴，以及連接東西方文化橋樑的獨特魅力。