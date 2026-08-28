運輸署邀請平台公司申請網約車牌照　牌照有效期5年

網約車服務牌照申請者須為香港註冊公司，並在香港常設行政人員及辦事處，以便政府監管網約車平台的日常營運和服務表現。為確保平台具備滿足本地乘車需求的能力，申請公司須證明其營運規模，包括在與香港人口相若的城市（即750萬或以上）合法營運，並在兩個有提供網約車服務的城市中，每日平均處理10萬宗或以上的網約訂單數目。

運輸署今日邀請有興趣的平台公司申請網約車服務牌照，截止時間為今年10月30日（星期五）中午12時。牌照有效期最長5年，每年的牌照費用為120萬元。

為保障乘客安全及維持服務質素，申請公司須提交服務建議書，具體闡述各項服務計劃，包括：公司管理、確保車主和司機符合「人車綁定」的要求、客戶服務、鼓勵旗下網約車司機提供更多網約車行程，以及提供的士網約服務、鼓勵的士司機在其平台登記提供服務等。

➢ 完成行程後，向召車人傳送收據以訂明行程的詳情（例如上下車地點及時間、車費）

此外，申請公司須證明其財政能力，以支持其平台能在香港穩定營運及持續提供適當服務。政府要求申請公司提供最近3年經審計的財務報告，公司資本必須不少於港幣5,000萬元，並擁有至少港幣3,000萬元銀行存款及港幣3,000萬元的信貸額度。

為讓政府能夠掌握和監察各持牌平台的營運和合規情況，運輸署正構建網約車數據管理系統。平台的系統將與署方的數據管理系統對接，並提供營運數據。署方的網約車數據管理系統可實時接收營運數據。有關數據有助政府就市場發展和供求變化進行動態評估，作未來政策檢討。