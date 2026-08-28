大埔宏福苑五級火｜何永賢：96.5%業主接受收購　籲餘下70戶把握機會

宏福苑長遠居住安排即將劃線。房屋局長何永賢在社交網站發文指，截至昨日(27日)，當局已收到96.5%、共1,914戶宏福苑業主交回「接受收購建議信件」。她同時呼籲餘下70戶的業主細心考慮自己的實際情況、把握機會，於下周一(31日)限期屆滿當日下午5時正或之前，簽署及交回「接受收購建議信件」，以免錯失參與特區政府的長遠居住安排機會，已交回「信件」的業主亦及早簽署《買賣協議》，以期於「特設銷售計劃」下購買新單位。

9 月底前開始進行揀樓

房屋局將會按6月30日或之前及8月31日或之前收到的回覆，分批為參與「特設銷售計劃」的業主進行電腦隨機排序，並安排揀樓。接下來局方會逐步推進「特設銷售計劃」下的售樓工作，包括在下月為參與計劃的業主進行電腦隨機排序，並會將有關結果以信件形式通知宏福苑業主，再分批按每日約50至80戶的數量，於9月底前開始進行揀樓。

宏福苑業主向特區政府出售業權涉及3個步驟，一是交回「接受收購建議信件」，二是簽署出售所屬宏福苑單位的《買賣協議》，三是完成轉讓契約。完成第一步的業主可按其所屬批次參與電腦隨機排序；完成第二步的業主將會獲邀揀樓；至完成第三步，房委會及房協方會與該業主簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。