網上熱話｜港男歌連臣角祭品被盜 怒斥「簡直黐X線」

孝子賢孫會準備各式祭品拜祭先人，惟一名男網民在社交平台怒斥，有殯儀公司早上將喪禮祭品送抵柴灣歌連臣角靈灰安置所後，因無人看守懷疑遭人盜走。他直斥「痴X線」，帖文引發網民熱議，有人斥「偷先人啲嘢？要折壽㗎喎」、「7月14先嚟偷，祝佢好運」。 樓主於社交平台Threads以「偷祭品」為題發文，斥「簡直係黐X線，邊X個咁XX街，喺歌連臣角偷祭品」。他表示近日籌辦喪禮祭祀先人，殯儀公司將祭品預先送抵歌連臣角，因為早上送達，當時沒有人看守，因後祭品被人取走了，「係殯儀公司打電話嚟通知我，再加WhatsApp話唔好意思啲祭品畀人偷咗」。樓主即冒雨重新購置祭品，「我而家冒雨衝咗出去買」。

認為無關職員或清潔工 樓主根據從殯儀公司傳來的照片推測，多間殯儀公司及石廠都係於同一間訂祭品及附薦包，一朝早送去歌連臣角，每一個裝有祭品嘅紙皮箱，都有貼上印有殯儀公司名或者師傅名的A4紙，附薦包亦一早已經寫有之前預訂的先人名及日子，故他認為事件與歌連臣角職員或清潔工無關，「邏輯推算應該就唔關啲職員、清潔姐姐事，佢哋今日個個都好nice好好幫手」、「全部寫曬每一間嘅殯儀公司 喺嗰度做清潔嘅都一定知道」，又指「我呢間殯儀公司算係咁，佢冇收我祭品同附薦包嘅錢，佢哋自己硬食咗」。

網民：偷先人嘢要折壽 帖文引起網民熱議，「祭品都偷......痴X線」、「好偷唔偷，偷先人啲嘢？要折壽㗎喎」、「偷嘢者唔怕落地獄咩？ 先人嘅祭品都夠膽偷，真係會畀人打落十八層地獄個喎」、「7月14先嚟偷，祝佢好運」。有網民建議報警處理，「有CCTV可以報警等警察搵職員睇CCTV」、「呢d地方人流少。要查一陣都睇到。睇有冇心查」，亦有人懷疑是殯儀業行家拎咗。 亦有網民分享曾遇上被盜祭品的經歷，「早幾個月曾咀探我老豆同嫲，樓上樓下各擺咗一盒飯同飲品，化完寶想上去同佢哋講多兩句嗰陣發現呀嫲盒雞飯比人偷咗去後面兩排人地個先人位到，個飯盒有印字所以我唔會認錯，真係乜嘢人都有」、「有一年我同屋企係歌連臣角拜緊屋企人，行開十分鐘去燒野，拜緊神隻雞同啲茶都比人囉走埋，得番啲包同香，連香都未燒完。」