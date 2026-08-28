港鐵首以平移建造法建洪水橋站　屯門、天水圍及兆康站明年停駛最多4日

港鐵屯馬綫洪水橋站預計2030年完工，將採用創新的「平移建造法」建造，即使用預製車站組件，並在高架橋30米外的工地裝嵌，車站結構之後逐步平移到高架橋兩旁組裝，今次是全球首次以「平移建造法」將車站結構嵌入營運中的鐵路。

港鐵表示，洪水橋站坐落港鐵天水圍站及兆康站中間，是全港首個在營運中鐵路高架橋上興建的車站。經過詳細研究，決定採用平移法建造車站，以減少工程對屯馬綫日常運作的潛在風險及對收車後「黃金兩小時」施工的依賴，而最後兩米的平移為關鍵步驟，完成後會隨即鋪設架空電纜、改造相關鐵路設施等，以無縫連接現有的屯馬綫系統。由於工序需時，因此需延伸至日間行車時間進行，涉及兩次「列車服務暫停」，涉及屯門、兆康、天水圍3個車站，每次不多於兩日，分別在明年第一季及第三季進行。