港鐵首以平移建造法建洪水橋站　屯門、天水圍及兆康站明年停駛最多4日

港鐵屯馬綫洪水橋站預計2030年完工，將採用創新的「平移建造法」建造，即使用預製車站組件，並在高架橋30米外的工地裝嵌，車站結構之後逐步平移到高架橋兩旁組裝，今次是全球首次以「平移建造法」將車站結構嵌入營運中的鐵路。
港鐵表示，洪水橋站坐落港鐵天水圍站及兆康站中間，是全港首個在營運中鐵路高架橋上興建的車站。經過詳細研究，決定採用平移法建造車站，以減少工程對屯馬綫日常運作的潛在風險及對收車後「黃金兩小時」施工的依賴，而最後兩米的平移為關鍵步驟，完成後會隨即鋪設架空電纜、改造相關鐵路設施等，以無縫連接現有的屯馬綫系統。由於工序需時，因此需延伸至日間行車時間進行，涉及兩次「列車服務暫停」，涉及屯門、兆康、天水圍3個車站，每次不多於兩日，分別在明年第一季及第三季進行。
具體節省時間需完成平移作業後確定
港鐵強調不會暫停整條屯馬線的服務，正與政府討論如何利用港鐵現有的輕鐵及巴士服務等。至於採用「平移建造法」建造屯馬線洪水橋站可節省多少時間和成本，港鐵稱採用平易建造法成本已納入項目預算中，預計可節省工時，但具體節省時間需在明年完成兩次平移作業後，評估剩餘工程量才能確定。
建造工程分三階段，首階段會在車站位置建造地基，預計未來兩個月完成，由內地廠房建造的組件，今年七月起陸續運送至高架橋30米外的工地，正在組裝。次階段涉及「平移工序」，210米的車站結構包括月台、車站大堂、樓頂等，會利用液壓系統由工地分階段平移至高架橋旁邊銜接，明年首季先平移往烏溪沙方向的車站結構，往屯門方向則會在明年第三季平移。之後第三階段涉及後續工程，包括裝置其他機電系統及設施，例如閘機等，以及裝修及相關機電系統測試。