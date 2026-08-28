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出版：2026-Aug-28 15:10
更新：2026-Aug-28 15:50

警夥保監局搗「壽險管理師資格試」作弊集團 拘15人包括監考員

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商業罪案調查科偵緝督察黃競輝及保險業監管局法規執行部主管徐文儀，交代保監局與警務處對一間負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI）資格考試，並由「大中華自媒體協會」營運的考試中心採取聯合執法行動

商業罪案調查科偵緝督察黃競輝及保險業監管局法規執行部主管徐文儀，交代保監局與警務處對一間負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI）資格考試，並由「大中華自媒體協會」營運的考試中心採取聯合執法行動

保險業監管局（保監局）與警務處首次聯合執法，周四(8月27日)對一間負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI）資格考試，並由「大中華自媒體協會」營運的考試中心採取聯合執法行動，行動涉及搜查9個地點和拘捕15人，包括3名現職及3名前持牌保險中介人。保監局指由於有跡象顯示舞弊行為已持續一段時間，而LOMA一直未能作出有效監察，已即時暫停認可FLMI為符合保險中介人申領牌照學歷要求的資格，同時會詳細檢視所有經該考試中心獲取該資格的個案。

保監局法規執行部主管徐文儀指，這是保監局與香港警務處在2024年3月27日簽訂諒解備忘錄後的首次聯合執法行動，開啓長遠合作夥伴關係，致力維持保險業的誠信和守護保單持有人的利益。

警方召開記者會交代瓦解犯罪團夥案情，指拘捕6男9女，介乎22至70歲。警方商業罪案調查科督察黃競輝表示，商罪科在1月接獲保監局的轉介，指去年10月收到投訴，指一間獲美國壽險管理協會(即LOMA)授權的教育機構，在壽險管理師(FLMI)的資格考試中，協助考生作弊。

涉「壽險管理師資格試」助考生作弊

警方聯同保監局展開情報蒐集，鎖定位於觀塘一核心考試場所，發現其背後是由3個本地公司組成的集團操控，以「精讀研習班」和「保證合格」招徠，提供接收報名、收取費用、營運考場及安排作弊一站式服務，每名考生除官方考試費外，還要額外提交1.4萬元費用。

電腦裝遙控程式幕後代答

考試當日，集團會安排旗下職員任職「監考員」，預先在考生使用的電腦安裝一個遙控操控程式，再由幕後的另一部電腦同步進行操控，直接代替考生作答，完成後監考員更會叫考生留在原位，假裝繼續考試，在一個合理的時間後，才叫他們在網上平台遞交答題卷，營造正常應考假象。

4名考生當場被捕

經調查，商罪科昨日進行拘捕行動，在觀塘考場進行考試期間作出突擊搜查，並同步搜查集團公司辦公室和全港多個相關處所，總共拘捕15人，當中5男6女為集團骨幹成員，分別為公司董事、現場監考員、負責處理考生報名和收款人員，當中3人是現職持牌保險從業員，3名為前從業員，部分成員更涉及夫婦和父子的親屬關係，其餘1男3女為現場考生。行動中檢獲多部電腦、大量考試紀錄、財務文件和通訊設備等證物，案件調查仍在進行中，不排除作進一步拘捕行動。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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