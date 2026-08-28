警夥保監局搗「壽險管理師資格試」作弊集團 拘15人包括監考員

保險業監管局（保監局）與警務處首次聯合執法，周四(8月27日)對一間負責籌辦由美國壽險管理學會（LOMA）頒授的「美國壽險管理學會會士」（FLMI）資格考試，並由「大中華自媒體協會」營運的考試中心採取聯合執法行動，行動涉及搜查9個地點和拘捕15人，包括3名現職及3名前持牌保險中介人。保監局指由於有跡象顯示舞弊行為已持續一段時間，而LOMA一直未能作出有效監察，已即時暫停認可FLMI為符合保險中介人申領牌照學歷要求的資格，同時會詳細檢視所有經該考試中心獲取該資格的個案。

保監局法規執行部主管徐文儀指，這是保監局與香港警務處在2024年3月27日簽訂諒解備忘錄後的首次聯合執法行動，開啓長遠合作夥伴關係，致力維持保險業的誠信和守護保單持有人的利益。 警方召開記者會交代瓦解犯罪團夥案情，指拘捕6男9女，介乎22至70歲。警方商業罪案調查科督察黃競輝表示，商罪科在1月接獲保監局的轉介，指去年10月收到投訴，指一間獲美國壽險管理協會(即LOMA)授權的教育機構，在壽險管理師(FLMI)的資格考試中，協助考生作弊。

涉「壽險管理師資格試」助考生作弊 警方聯同保監局展開情報蒐集，鎖定位於觀塘一核心考試場所，發現其背後是由3個本地公司組成的集團操控，以「精讀研習班」和「保證合格」招徠，提供接收報名、收取費用、營運考場及安排作弊一站式服務，每名考生除官方考試費外，還要額外提交1.4萬元費用。 電腦裝遙控程式幕後代答 考試當日，集團會安排旗下職員任職「監考員」，預先在考生使用的電腦安裝一個遙控操控程式，再由幕後的另一部電腦同步進行操控，直接代替考生作答，完成後監考員更會叫考生留在原位，假裝繼續考試，在一個合理的時間後，才叫他們在網上平台遞交答題卷，營造正常應考假象。

4名考生當場被捕 經調查，商罪科昨日進行拘捕行動，在觀塘考場進行考試期間作出突擊搜查，並同步搜查集團公司辦公室和全港多個相關處所，總共拘捕15人，當中5男6女為集團骨幹成員，分別為公司董事、現場監考員、負責處理考生報名和收款人員，當中3人是現職持牌保險從業員，3名為前從業員，部分成員更涉及夫婦和父子的親屬關係，其餘1男3女為現場考生。行動中檢獲多部電腦、大量考試紀錄、財務文件和通訊設備等證物，案件調查仍在進行中，不排除作進一步拘捕行動。