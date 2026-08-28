男警涉尖沙咀警署非禮女報案人罪脫　官指事主證供反覆拒接納

41歲男警涉於去年12月在尖沙咀警署內非禮一名因詐騙及裸照勒索案而報警求助的女子，被告否認一項猥褻侵犯罪，經審訊後今日(28日)於九龍城裁判法院被裁定罪脫。裁判官林希維指，事主對於如何得知被告打開她的裸照、她有否看到被告的手觸摸大腿等的說法反覆，有多於一個版本，故拒納其證供。辯方作出訟費申靖，林官認為被告指事主主動走近的說法有可能屬實，被告無自招嫌疑，批准辯方申請。 無自招嫌疑批准辯方申請訟費 41歲被告伍嘉威，報稱警員，被控一項猥褻侵犯罪，指他於2025年12月20日在彌敦道213號尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯X。承認事實指案發時39歲的X於案發當日就詐騙案到涉案警署求助，其朋友Y亦到場陪同。伍案發時為油尖旺警區偵緝警員，當時便裝當值，他帶X到涉案房間內詢問相關案情。X將與騙徒的對話紀錄等發送至被告的工作手機。X在5時許向Y發送訊息，其後Y向在場其他警員投訴，警員遂到房間處理。被告於今年3月被拘捕。

X審訊時供稱案發時被告檢視她手機對話，在未經她同意下打開騙徒以「閱後即焚」方式向她傳送的私密照片，被告又在查看銀行月結單時要求X站在身旁，X其後感覺到被告3度觸碰大腿。林官引述被告在警誡錄影會面說法指，被告稱照片由X打開，X報案時因感「勞氣」自行走到他左手邊，兩人無身體接觸。 不認為記憶清晰可信 林官裁決時指，X起初稱在被告還手機後，才發現照片已被打開，但盤問下稱被告在觀看照片後，曾作出評論並向她展示照片。X另曾說被告要求她走到身旁時，她感到猶豫但照做，惟林官指，X在盤問下表示，X其後在盤問時，才說出自己當時曾提出要求面對面核對。

林官稱，X曾說被告轉身取文件後，其左手垂直，X踏前後感覺到被告的手觸碰到她。但辯方指X在口供中說她向前走時，她的腿部觸碰到被告的手，X在庭上經考慮後，維持被告觸碰到她的說法。在X指稱其中一次觸碰中，X對於是否有看到被告的前臂及上臂郁動有不同說法。林官指X經常轉變證供，以不同方式磨合自己版本，不認為記憶清晰可信，拒絕接納其證供，裁定被告罪脫。 案件編號：KCCC 680/2026