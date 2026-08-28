屯門輕鐵4長者疑因爭位MMA 箍頸舞拐杖全傷被捕

輕鐵車廂發生長者「爭位」集體打鬥案，今日（28日）上午11時許，一名75歲男子報案，指他與妻子在一列路線751號前往元朗方向的輕鐵上，遭另一對情侶襲擊，手及耳受傷流血，警員接報到埸，經初步調查，以「在公眾地方打鬥」拘捕涉案的4名男女。4人其後清醒由救護車送往屯門醫院治理。據了解，4人分屬兩對夫婦，全部年約七旬，分別手、腳受傷。

社交平台片段顯示，打鬥位置在「關愛座」附近。一名穿卡其色外套的男子，緊箍一名黑衫男；兩名均穿紫色衫的女子加入混戰。其中深紫衫婦人揮舞拐杖施襲，淺紫衫女子則拍打對方，並企圖搶走拐杖。被箍住的黑衫男反手緊箍淺紫衫女扯髮撳頭、將其頭部按向扶手。對方其後掙脫，一掌打向黑衫男，深紫衫女子再用拐杖施襲。有乘客見狀，求助「司機快啲啦」，亦有人在旁大喊「唔好打啦」，另有旁觀市民舉手機拍攝。

另一片段顯示，4名男女互相推撞，傳出男子爆粗互罵聲「X你老母」，其中一人高聲質問：「你係咪郁手呀？」目擊者發文形容，雙方爆發衝突原因疑似「爭位坐」，涉案兩對男女自屯門醫院站上車後爭執，即使到兆康車廂出現空位，雙方仍繼續口角，最終動武。車長報警後駛至藍地站時停車，要求涉事人士下車。片主續稱，其中兩人一度拒絕配合，直斥他們「買起成條元朗輕鐵線」。直到車長安排其他乘客落車轉乘後，兩人才肯離去。