騙案｜假客服扮退款誘下載不明軟件　手機變讀卡機「狂碌」逾百萬元

如有任何「假客服」要求下載不明APP、開啟螢幕共享，更要求你將信用卡放在手機上面進行網上退款，便要提高警覺。警方表示，近日有受害人誤墮假客服陷阱，將自己手機變成「電子支付終端機」，被騙徒將信用卡進行海外簽賬。 即時發送偽造賠償批核文件 騙徒首先訛稱貨物損毀助退款，然後有假物流公司職員來電，訛稱貨物損毀，要求轉用WhatsApp聯絡客服安排退款，並誘導進入不明連結。該名假客服其後要求受害人提供收款二維碼，又謊稱「收款碼無效」，並聲稱物流公司已購買保險，隨即發送不明連結，誘騙受害人按入連結以向假網站客服申請退款。受害人按入假網址後，假客服要求受害人提供個人資料及電話號碼尾4位，更即時發送偽造的賠償批核文件，並訛稱已成功處理。

▼逐步解構騙徒手法▼

提供 APK 檔案以下載 假客服又會提供APK檔案以下載，並要求開啟該不明APP，指示開啟手提電話NFC功能，使手機可讀取信用卡資料進行退款。最後，假客服指示將信用卡緊貼在手機，騙徒隨即於背後進行網上簽賬，利用「電子支付終端」功能，遙距使用受害人信用卡進行海外簽賬交易。當信用卡限額被用盡後，騙徒再以「稍後會一併退款」為由，誘騙受害人先行找數。當受害人清還卡數後，騙徒隨即再次遙距簽賬，直至信用卡限額再度用盡，騙徒便失去聯絡，受害人才驚覺受騙，最終損失逾100萬港元。

下載 APP 應使用官方渠道 警方提醒，切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼或點擊不明或可疑連結，亦切勿將任何個人或敏感資料輸入來歷不明的網站，以及隨意將信用卡貼近手機避免信用卡被盗用。如要下載APP應使用官方渠道，收到「#」號銀行官方可疑海外簽賬通知短訊或銀行官方APP警告訊息，請提高警覺。如有懷疑，立即致電防騙易熱線1822，或下載全新 AI+ 升級版「防騙視伏 APP」智破騙案。