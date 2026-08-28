高級海關關員涉非禮女同事表證成立　自辯稱見事主疲累拍背關心

一名48歲高級海關關員涉去年底在港珠澳大橋海關大樓內非禮一名女同事，案件今日（8月28日）在西九龍裁判法院續審。裁判官黃士翔裁定被告猥褻侵犯表證成立後，被告出庭自辯，強調當晚僅因見事主看似疲累而「輕拍背部」以示關心，否認曾觸碰其腰臀或露出猥瑣笑容，並重申自己「不會非禮任何女性」。案件押後至9月10日裁決。

押後至9月10日裁決

48歲被告湯建聰被控於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳大橋香港口岸海關檢查大樓一間房間內非禮女事主X。被告自辯稱，他於1995年加入海關，2021年晉升為高級關員，2012年結婚，他與X僅為普通同事，並知悉X的丈夫為總關員。被告自辯時當晚10時許，他在員工休息區看電視，見X走進來清洗飯盒且「成個人謝曬」，看似非常疲倦，遂走近其右邊關心問候。閒談期間，他以為X因工作忙碌而疲累，為安慰對方，遂用手輕拍其「右邊背部中間位置」一下。