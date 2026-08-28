高級海關關員涉非禮女同事表證成立　自辯稱見事主疲累拍背關心

一名48歲高級海關關員涉去年底在港珠澳大橋海關大樓內非禮一名女同事，案件今日（8月28日）在西九龍裁判法院續審。裁判官黃士翔裁定被告猥褻侵犯表證成立後，被告出庭自辯，強調當晚僅因見事主看似疲累而「輕拍背部」以示關心，否認曾觸碰其腰臀或露出猥瑣笑容，並重申自己「不會非禮任何女性」。案件押後至9月10日裁決。
押後至9月10日裁決
48歲被告湯建聰被控於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳大橋香港口岸海關檢查大樓一間房間內非禮女事主X。被告自辯稱，他於1995年加入海關，2021年晉升為高級關員，2012年結婚，他與X僅為普通同事，並知悉X的丈夫為總關員。被告自辯時當晚10時許，他在員工休息區看電視，見X走進來清洗飯盒且「成個人謝曬」，看似非常疲倦，遂走近其右邊關心問候。閒談期間，他以為X因工作忙碌而疲累，為安慰對方，遂用手輕拍其「右邊背部中間位置」一下。
被告續指，X隨即面向他並大聲指：「唔好掂我呀，唔好拍我呀。」被告即回應：「對唔住，唔好意思。」他強調自己並沒有做錯，平日與他人交談時亦有自然拍背關心的習慣，但考慮到對方反應敏感，加上「大家一場同事」，才出於禮貌道歉。
強調絕不會非禮任何女性
被告在控方盤問下，不同意觸碰女同事背部屬敏感動作或會引起不適。被問及接觸女性時會否顧及對方感受，被告表示當時僅出於關心同事，「冇諗咁多」。被告否認曾觸碰X的腰部及臀部。對於被指在事主表示不安後露出猥瑣笑容或笑吟吟地回應「哈哈係呀？你好不安呀？」被告亦否認。他坦言對遭到指控感到不愉快，重申自己絕不會非禮任何女性，更不會非禮共事的女同事或上級的妻子。
案件編號：WKCC 1682/2026