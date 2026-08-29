開學｜蔡若蓮關注教科書價格問題　提醒家長留意子女情緒變化

教科書平均加價3.6%創近年新高，有報道指出「7,000元書單」扣除地圖、字典、練習等參考書後，一些必要購買的教科書亦需要4,000至5,000元。教育局局長蔡若蓮今早(29日)在港台節目時指，當局非常關注教科書價格問題。
要求出版商盡量以低廉成本製作
蔡若蓮表示，政府現時為有經濟困難的基層家庭提供書簿津貼，強調政府一直有與出版商密切溝通，要求他們不應追求精美印刷，要盡量以低廉成本製作，當局亦不排除將來會提供更多輔助教材。被問到會否考慮放寬書簿津貼的入息審查及恢復不設審查的2,500元學生津貼，她說社會資源並非無限，如果不設審查或「通派」，相關資源未必能夠針對性地幫助有需要家庭。
若發現適應困難應及早尋求協助
蔡若蓮又提醒，學生需及早作好下星期開學的準備，留意交通及天氣情況，呼籲學校及老師對於因惡劣天氣或交通問題而遲到的學生，應酌情並彈性處理。而小一及中一是一個新的學習階段，面對新的學習環境，最重要是學生能持正面積極樂觀的心情去迎接轉變，提醒家長應密切留意子女的情緒變化，並與學校加強溝通及合作，若發現子女有適應困難應及早尋求協助。
正在求職畢業生不足1%
另外，蔡若蓮提到目前教師供求穩定，九成修讀教育本科畢業的大學生已經找到教席，正在找工作的畢業生不足1%，其餘選擇繼續進修，因此不應將他們視為失業，認為坊間報道需要客觀準確，並透露北都洪水橋大學城三地皮下月會同步推出。