開學｜蔡若蓮關注教科書價格問題　提醒家長留意子女情緒變化

教科書平均加價3.6%創近年新高，有報道指出「7,000元書單」扣除地圖、字典、練習等參考書後，一些必要購買的教科書亦需要4,000至5,000元。教育局局長蔡若蓮今早(29日)在港台節目時指，當局非常關注教科書價格問題。

要求出版商盡量以低廉成本製作

蔡若蓮表示，政府現時為有經濟困難的基層家庭提供書簿津貼，強調政府一直有與出版商密切溝通，要求他們不應追求精美印刷，要盡量以低廉成本製作，當局亦不排除將來會提供更多輔助教材。被問到會否考慮放寬書簿津貼的入息審查及恢復不設審查的2,500元學生津貼，她說社會資源並非無限，如果不設審查或「通派」，相關資源未必能夠針對性地幫助有需要家庭。