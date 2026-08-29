馬鞍山錦英苑水池遭投洗衣球　1魚亡逾30龜灼傷　42歲男被捕

馬鞍山錦英苑第二期周三(26日)發現有人將大量化學洗衣球扔進屋苑水池，導致整個水池起泡，強烈鹼性化學物迅速污染水質，導致池內一條魚當場死亡，三十多隻龜更受到不同程度的傷害，皮膚甚至被化學物質腐蝕至變白。

救援動物組織「龜途」日前在社交平台公開事件，指在收到居民求助後趕赴現場檢查及評估龜隻狀況，發現有龜隻被番梘水弄到整隻眼變白，遂帶走受影響龜隻。「龜途」稱讚管理處反應迅速，除了即時報警，亦立即將水池內的龜隻撈起，並徹底進行清洗水池。