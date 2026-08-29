馬鞍山錦英苑水池遭投洗衣球　1魚亡逾30龜灼傷　42歲男被捕

馬鞍山錦英苑第二期周三(26日)發現有人將大量化學洗衣球扔進屋苑水池，導致整個水池起泡，強烈鹼性化學物迅速污染水質，導致池內一條魚當場死亡，三十多隻龜更受到不同程度的傷害，皮膚甚至被化學物質腐蝕至變白。
救援動物組織「龜途」日前在社交平台公開事件，指在收到居民求助後趕赴現場檢查及評估龜隻狀況，發現有龜隻被番梘水弄到整隻眼變白，遂帶走受影響龜隻。「龜途」稱讚管理處反應迅速，除了即時報警，亦立即將水池內的龜隻撈起，並徹底進行清洗水池。
事件根源始於「棄養」
「龜途」提到，追溯事件根源，往往始於「棄養」。屋苑的水池原本是水景式設施，並非用作飼養動物，卻因為有水，讓部分不負責任的人將其當成隨意棄養水生動物的黑點，進而演變成安全與衛生隱患。針對現狀，已向管業處提出管理改善建議，包括加設物理屏障及永久封閉或改建。「龜途」又批評兇徒「謀殺」水池中的生物，同時已聯絡當區區議員及警方，繼續跟進調查進度，呼籲目擊事件街坊提供證據。
警方回覆傳媒查詢指，當日上午接獲馬鞍山錦英路一屋苑保安報案，指巡經屋苑內一個養有龜隻的水池時，發現水質異常並有大量泡沫。報案人隨即將池內的龜隻移走，並全面清洗水池。經調查後，人員於昨日（28日）以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名42歲男子，他現正被扣留調查。