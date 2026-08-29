網傳糖尿病講座收250元診金　醫管局：屬個人化治療臨床服務收費

近日網上社交平台有人發帖文表示，被要求出席糖尿病講座，但到場被收費250元，質疑屬濫收費用。醫管局今日(29日)澄清，250元並非「聽講座」的入場費，而是個人化治療服務的收費。個人化治療屬臨床服務的一部份，醫管局按病人的臨床需要提供有關服務並按照載列於政府憲報的收費表收費，絕不存在濫收費用。

一般健康教育服務不收費

公立醫院會因應病人的需要提供不同服務。絕大部分以講座或活動形式進行的健康教育服務，均屬一般健康教育服務，並不收費。部分病人如經醫生轉介接受個人化治療，治療過程中亦可能安排講座作為其中一個環節，有關服務則按既定安排收費。