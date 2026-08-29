宣明會支持大埔浸信會公立學校修繕及優化工程，促進學生均衡全人發展 。

大埔宏福苑去年11月發生大火，鄰近的大埔浸信會公立學校舊校舍因被徵用作救災用途而需停用。其後，學校獲教育局安排遷至大埔富善邨前中華基督教會基正小學校舍。宣明會有見校舍翻新工程刻不容緩，遂捐款協助籌建部份校舍設施。新學期即將展開，校方於今日(29日)舉行「『幸福號。從富善出發，駛向未來』富善校舍開校禮暨開放日」，宣佈新校舍正式啟用。

開幕禮上，各嘉賓依次掛上木製拼圖，最後由教育局局長蔡若蓮掛上由廣福邨帶到富善邨的燈牌並亮燈，象徵大埔浸信會公立學校遷至富善新校舍，寓意師生重新出發，迎向未來。開校禮圓滿舉行後，一眾嘉賓參觀新校舍及各項設施，並參與校園體驗活動。宣明會是次設有「層層疊」遊戲攤位和面部彩繪攤位，與來賓、學生和家長們一同享受歡樂時光。