宣明會支持大埔浸信會公立學校修繕及優化工程，促進學生均衡全人發展 。

大埔宏福苑去年11月發生大火，鄰近的大埔浸信會公立學校舊校舍因被徵用作救災用途而需停用。其後，學校獲教育局安排遷至大埔富善邨前中華基督教會基正小學校舍。宣明會有見校舍翻新工程刻不容緩，遂捐款協助籌建部份校舍設施。新學期即將展開，校方於今日(29日)舉行「『幸福號。從富善出發，駛向未來』富善校舍開校禮暨開放日」，宣佈新校舍正式啟用。
開幕禮上，各嘉賓依次掛上木製拼圖，最後由教育局局長蔡若蓮掛上由廣福邨帶到富善邨的燈牌並亮燈，象徵大埔浸信會公立學校遷至富善新校舍，寓意師生重新出發，迎向未來。開校禮圓滿舉行後，一眾嘉賓參觀新校舍及各項設施，並參與校園體驗活動。宣明會是次設有「層層疊」遊戲攤位和面部彩繪攤位，與來賓、學生和家長們一同享受歡樂時光。
是次宣明會獲BNI基金會（香港）及香港半山獅子會慷慨捐助，攜手支持新校舍修繕工程。項目以共融設計理念為核心，優化戶外遊樂區及一至三樓的設施與設備。透過多元化的設施，為學生打造更全面、更共融的學習環境，促進體能、心靈及創意的全人發展，讓孩子發揮潛能，在充滿愛與關懷中茁壯成長，迎向更豐盛的未來。
宣明會自大埔宏福苑去年11月底火災以來，積極聯繫區內外不同合作伙伴，為受災家庭及兒童提供適切服務。宣明會在災後第3日已經舉辦工作坊，受影響的學生在教大的「臨時支援中心」上課期間，宣明會亦有提供包括遊戲治療等工作坊予全校學生；另外，宣明會也有為老師們提供災後情緒輔導及管理。宣明會亦開展不同的情緒管理與支援工作坊、輔導諮詢、遊戲治療服務，旨在強化本區學校、社區持續支援小朋友和家庭、加強韌力抗逆力，累計受惠人數過千人。這些服務都會持續開放予有興趣、有需要的團體和個人提出申請。