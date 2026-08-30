MPF｜劉麥嘉軒：善用「懶人基金」及自願性供款 為強積金長期增值

積金局主席劉麥嘉軒今日(30日)發表網誌。她表示，積金局在2017年推出俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)，供沒有時間或缺乏知識管理強積金投資的打工仔女選擇。DIS自推出以來的投資回報亦甚可觀，旗下的「核心累積基金」平均年率化淨回報達7.3%，遠超期內1.8%的年率化通脹率，能夠為強積金長期增值。

以一名於強積金在2000年實施時加入職場、現時大約四十多歲較低入息的僱員為例，假設現時每月收入約$15,000，起初先投資在混合資產基金，並在2017年DIS推出時轉用DIS作強積金投資。推算顯示，若該較低入息僱員一直只作強制性供款，到65歲可累積約153萬元強積金。

以一名同樣於2000年加入職場的中位入息僱員為例，假設現時每月收入約2.2萬元，相同的投資假設推算，若該中位入息僱員一直只作強制性供款，65歲可累積強積金約為221萬元。如果退休後透過購買終身年金，每月獲得的定額收入就有12,000至13,000元。