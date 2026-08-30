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出版：2026-Aug-30 14:01
更新：2026-Aug-30 14:01

北都創造逾6000就業機會 陳茂波：密切留意市況 適時為其他片區招標

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洪水橋由6個財團以10.3億元投得。

洪水橋由6個財團以10.3億元投得。

北都首個「片區開發」項目日前公布招標結果。財政司長陳茂波表示，中標公司將為整個項目投入共約168億元，預計帶來超過6,000個涵蓋建造、物流營運、商業管理等的就業機會。而這次「片區」的成功招標，跑通了新的「公私營合作」模式，對整個北都發展有著里程碑意義，會跟市場保持溝通，並密切留意市場情況，適時為其他片區招標。

陳茂波今日(30日)在網誌中表示，創新的「片區開發」模式，能有效拉動私人市場資源，善用市場的彈性、觸覺、專業知識與經驗，加快工程進度，並讓項目從設計建造到日後的營運，更切合用家所需；中標者亦需要興建公共設施、休憩用地、平整並歸還部分用地予政府。「片區開發」模式同時亦減輕了政府的現金投入，做法可以說是雙贏。

他指，北都發展藍圖宏大，有大型銀行的研究推算，北都將創造50萬個新職位，為本港GDP貢獻至少13%，其中科技相關活動佔約4個百分點，將科技對GDP的貢獻大幅提升。要把藍圖實現，除了土地政策創新，更需要撬動金融市場的龐大資源，為大規模、長年期的建設提供穩定的資金支持。

陳茂波又指，今年4月成立了「北部都會區金融諮詢工作小組」，已先後召開兩次會議。參與的銀行會按北都不同項目的特點，探討度身訂造的融資安排；同時亦積極透過債券市場，為北都基建籌集資金。

他亦提到，本港其中一家創科旗艦香港科技園公司，正積極搭建平台，加快創科投資對接。下周，他們將舉辦「共創共投產業加速峰會」，匯聚超過200家初創企業和逾200位投資者，同時有多家大型科企參與，冀加快開發出更多行業所需的解決方案。峰會亦將在大灣區的東莞、長三角的杭州接續舉行，聯動區域之間的創科資源，力求發揮最大的協同效益。

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