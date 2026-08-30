「三層應急機制」明屆滿 蔡若蓮：新措施僅改良細節

支援有精神健康風險學生的「三層應急機制」，為期9個月的試行計劃將於明日(30日)屆滿。教育局長蔡若蓮表示，正認真積極研究如何用好計劃，在未有新措施公布之前，會按計劃的現有情況提供支援服務；又指局方不會大改機制，只會改良細節。

蔡若蓮今日(30日)出席一個電視節目時表示，初步統計數字顯示，在第二層、即校外支援網絡方面，過去6個月約有220宗服務，其中逾90宗是高小。而轉介第三層支援的個案有90多宗，其中十多宗屬於小學。她稱，現時的三層支援模式，第一層於校內，第二層是結合非政府機構組成校外支援網絡，當局會研究過程中如何協調得更好，相信形式上不會有大變化，主要是優化運作細節。

被問到第三層機制的轉介個案方面有何共通點，蔡若蓮指，每宗個案都不同，部分可能是情緒精神健康問題，亦有人際關係出現問題，部分人對自己的期望要求，以至新環境適應或學業等。