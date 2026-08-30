Ray Online｜陳凱欣議辦增AED機成深水埗區首例　盼鼓勵更多場所設置

香港社區每年約有超過8,000宗心臟驟停事故，平均每日大約有22宗，消防處資料顯示有關患者每遲1分鐘接受心臟驟停事故，存活率就會下降約7%至10%。今年6月頭，立法會議員陳凱欣同深水埗區議員胡詩韻喺美孚嘅聯合辦事處，就率先增設自動心臟除顫器(AED機)，成為深水埗區首個有AED機嘅議員辦事處。

加裝AED機亦要有人識用

議員辦事處係地區工作嘅重要據點，每日都會接觸唔同街坊。胡詩韻話，面對人口老化同區內長者增加嘅情況，更加有需要提升地區應急能力，今次揀喺美孚議辦加設AED機，係希望從辦事處開始，將設備同急救知識一併帶入社區，又希望未來能夠鼓勵更多議員辦事處、地區工作機構及社區場所設置AED機，為街坊建立更完善急救支援網絡。