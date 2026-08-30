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出版：2026-Aug-30 16:25
更新：2026-Aug-30 16:25

Ray Online｜陳凱欣議辦增AED機成深水埗區首例　盼鼓勵更多場所設置

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陳凱欣(右)同胡詩韻(左)喺美孚嘅議員辦事處，近日加裝咗部AED機。(受訪者提供)

陳凱欣(右)同胡詩韻(左)喺美孚嘅議員辦事處，近日加裝咗部AED機。(受訪者提供)

香港社區每年約有超過8,000宗心臟驟停事故，平均每日大約有22宗，消防處資料顯示有關患者每遲1分鐘接受心臟驟停事故，存活率就會下降約7%至10%。今年6月頭，立法會議員陳凱欣同深水埗區議員胡詩韻喺美孚嘅聯合辦事處，就率先增設自動心臟除顫器(AED機)，成為深水埗區首個有AED機嘅議員辦事處。

加裝AED機亦要有人識用

議員辦事處係地區工作嘅重要據點，每日都會接觸唔同街坊。胡詩韻話，面對人口老化同區內長者增加嘅情況，更加有需要提升地區應急能力，今次揀喺美孚議辦加設AED機，係希望從辦事處開始，將設備同急救知識一併帶入社區，又希望未來能夠鼓勵更多議員辦事處、地區工作機構及社區場所設置AED機，為街坊建立更完善急救支援網絡。

加AED機嘅同時，胡詩韻強調都要有人識用，否則就唔能夠喺關鍵時刻發揮最大作用，所以議辦會同步推動急救培訓。議辦日前再度舉行心肺復甦法(CPR)同AED機課程講座，陳凱欣話唔能夠喺發生事故之後先關注「救人自救」，平日更加需要做好準備，目標不單止要讓市民「學過」急救，更加要逐步令CPR及AED等急救知識，成為日常生活中嘅基本常識。佢認為，政府同社會各界應該要合作，鼓勵更多學校、地區團隊及社區機構參與，令到「救人自救」理念進一步普及。

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