攜超長物品搭輕鐵被拒 大叔賴死唔走：行唔郁隻腳廢咗(有片)

近日網上流傳一段影片，一名身穿黑衣的大叔於港鐵輕鐵屯門市中心站月台 ，手持長度直逼月台簷篷的物件等候上車，被港鐵職員當場攔截，並要求他離開，惟大叔竟以「我行唔郁，我隻腳而家廢咗！」等為由賴死不走。男職員自始至終保持冷靜，最終成功勸籲大叔離開。事件隨即引發網民熱議，不少人指責大叔「賴皮」，並大讚港鐵職員盡忠職守。 事發時，該名身穿黑衣的大叔，手持一件長度幾乎觸及月台簷篷頂部的長條狀大型物件，企圖搭乘輕鐵。一名男職員見狀立即上前阻止並要求其離開，大叔卻賴在現場不肯離開，反駁稱：「我而家未行得，我抖陣先得。」職員多次再三勸告，大叔竟耍賴表示，「我行唔郁，我隻腳而家廢咗」，更叫囂「叫警察嚟囉」，其後又反口指：「下下叫警察！邊個話唔合作啊？我幾時話唔合作？我從來無講過唔合作。」

雙方僵持許久，在男職員再三勸導下，大叔終於搬起物件離開月台，臨走前還稱，「我而家抖夠，我而家離開。我抖順咗咪行得囉。」男職員尾隨監察，影片就此結束。 疑似涉事職員還原事發經過 一名疑似涉事港鐵男職員事後在社交平台留言補充，指最初曾禮貌告知對方物件過長不能上車，大叔卻反怪他，「做咩唔等我走咗你先出嚟，我再講月台有個大型行李量度器，如果符合尺寸就可以上車，佢話『我睇唔到喎』。」男職員當時更提醒物件過長容易傷及其他乘客時，大叔竟卻回應，「整到人我咪賠錢囉。」該職員亦指會檢討自己語氣。

網民大讚職員盡責：你已經做得好好 影片引起網民熱論，網民紛紛支持男職員專業表現，「肯鍥而不捨，盡職責」、「如果佢碌嘢有金屬成分喺月台咁樣行嚟行去會好危險，有機會會觸電」、「好憎呢啲賴皮嘅人」；有網民大讚該名男職員在過程中仍能保持冷靜應對，「你已經做得好好，而且好好禮貌，辛苦你」、「做得好，講道理啫，無吾禮貌喎。 對住吾講道理嘅人太淋善會比人蝦，你語氣好正常啦。」 根據《香港鐵路附例》，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過 170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李；若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000元。