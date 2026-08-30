兩男租酒店房以「貓池」發詐騙短訊 涉至少5電騙案 呃近60萬

警方上周五(28日)搗破一個由三合會操縱的貓池電話騙案操縱中心，該團夥與本月下旬至少5宗電話騙案有關，涉款接近60萬。警方拘捕兩名26歲及38歲的中國籍男子，涉嫌「串謀詐騙」及「管有危險藥物」。

商業罪案調查科訛騙組總督察王玉欣今日(30日)交代案情指，調查顯示，他們曾向不同人士購買已經實名登記的流動電話卡，再用這些購買的電話卡號碼致電受害人，聲稱受害人已開通所謂保險服務，已經遲繳費用，若不付款或不取消將被扣費。受害人其後按照指示操作銀行戶口，在轉賬介面輸入傀儡戶口到收款人的位置，再輸入一組訛稱為驗證碼的數字，在轉賬銀碼位置進行操作。受害人其後發現有相應的款項從戶口轉走，才發現受騙。

此外，警方亦相信該團夥曾向不同市民發送大量短訊，訛稱不同公司包括支付平台、網上購物平台、速遞公司的客服，再用不同藉口，包括聲稱受害人的包裹派送失敗，並提供一個虛假的客戶服務熱線，當受害人致電該熱線後，騙徒會以種種藉口要求受害人轉賬至指定銀行戶口，繼而失聯。

警方翻查大量閉路電視後，發現涉案兩名男子租用一間酒店房間作為操控中心。警方在本周五於酒店房內拘捕兩名男子，並在房間內檢獲一部可以同時插入多張電話卡，俗稱「貓池」的電子設備，另有3部手提電話、2部電腦，以及53張SIM卡。同時亦發現5包藏有共重約1克懷疑冰毒，以及一個吸食工具。