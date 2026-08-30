警暑假大規模掃毒 拘321人最細13歲 檢市值1.3億毒品

警方自上月起在全港展開代號為「捍衛者」的打擊毒品行動，於暑假期間針對涉及毒品犯罪進行大規模執法行動，成功偵破234宗毒品案件，檢獲約231公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.3億元，拘捕逾300人，最細13歲。
警方指，行動中共偵破234宗毒品案件，拘捕247名男子及74名女子，年齡介乎13至72歲，其中包括19名男童及9名女童，涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」和「管有危險藥物」等罪名。
行動期間，警方共檢獲約231公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.3億元，包括約76公斤懷疑可卡因、約65公斤懷疑氯胺酮，約3.7公升懷疑液態「依托咪酯」和約6,400粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈，以及海洛英、大麻及「冰」毒等。
其中人員檢獲的懷疑含有「依托咪酯」毒品數量亦較去年同期同類型行動中顯住上升。調查顯示，有毒販以微薄報酬利誘青少年參與運毒及銷售工作，並企圖將法律責任轉嫁予青少年。其中一名行動中被捕的14歲女童涉嫌被利誘販運17粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈。
警方呼籲青少年時刻保持警覺，堅決拒絕毒品誘惑，切勿因一時之利而以身試法。家長則需多關心子女的社交圈子及日常動向，防止不法分子趁機誘騙年輕人參與非法活動。