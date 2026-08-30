警暑假大規模掃毒 拘321人最細13歲 檢市值1.3億毒品

警方自上月起在全港展開代號為「捍衛者」的打擊毒品行動，於暑假期間針對涉及毒品犯罪進行大規模執法行動，成功偵破234宗毒品案件，檢獲約231公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.3億元，拘捕逾300人，最細13歲。

警方指，行動中共偵破234宗毒品案件，拘捕247名男子及74名女子，年齡介乎13至72歲，其中包括19名男童及9名女童，涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」和「管有危險藥物」等罪名。

行動期間，警方共檢獲約231公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.3億元，包括約76公斤懷疑可卡因、約65公斤懷疑氯胺酮，約3.7公升懷疑液態「依托咪酯」和約6,400粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈，以及海洛英、大麻及「冰」毒等。