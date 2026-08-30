馬鞍山女子企圖「騎牛背」打卡遭喝止 團體促報警(有片)

近年掀起行山熱潮，若在郊野地方遇到野生動物，應保持適當距離。有網民分享指，今日下午3時許，見到一對男女近距離騷擾牛隻，其中女子更嘗試騎上一隻伏於地上的黃牛打卡，至拍片者喝止，她才放棄並離開。有動保團體呼籲，若遇到動物被滋擾，應立即阻止及報警。

涉事地點於馬鞍山昂平附近山頭，影片拍攝到，一名戴黃色Cap帽的女行山客靠近牛群，其後更張開雙手擺姿勢，旁邊一名戴白色Cap帽男子舉起手機替女子打卡，並以普通話不斷慫恿她騎上牛背：「跨一下就下來嘛！」

黃牛受驚甩頭拒絕 拍片者大聲喝止

該名女子隨即伸出左腳，嘗試跨過一頭伏在地上的黃牛，試圖坐在牛背上，黃牛懷疑受驚隨即甩頭拒絕，該名女子亦大叫一聲，隨後再次用手扶著黃牛，拍片者立即開聲制止，「喂！唔好呀喂！ 影住你㗎！」，女子聽到後尷尬微笑離開，影片就此結束。