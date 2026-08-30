馬鞍山女子企圖「騎牛背」打卡遭喝止 團體促報警(有片)

近年掀起行山熱潮，若在郊野地方遇到野生動物，應保持適當距離。有網民分享指，今日下午3時許，見到一對男女近距離騷擾牛隻，其中女子更嘗試騎上一隻伏於地上的黃牛打卡，至拍片者喝止，她才放棄並離開。有動保團體呼籲，若遇到動物被滋擾，應立即阻止及報警。
涉事地點於馬鞍山昂平附近山頭，影片拍攝到，一名戴黃色Cap帽的女行山客靠近牛群，其後更張開雙手擺姿勢，旁邊一名戴白色Cap帽男子舉起手機替女子打卡，並以普通話不斷慫恿她騎上牛背：「跨一下就下來嘛！」
黃牛受驚甩頭拒絕 拍片者大聲喝止
該名女子隨即伸出左腳，嘗試跨過一頭伏在地上的黃牛，試圖坐在牛背上，黃牛懷疑受驚隨即甩頭拒絕，該名女子亦大叫一聲，隨後再次用手扶著黃牛，拍片者立即開聲制止，「喂！唔好呀喂！ 影住你㗎！」，女子聽到後尷尬微笑離開，影片就此結束。
網民怒轟行為離譜 讚拍片者勇於發聲
影片引起網民熱論，紛紛批評涉事男女行為離譜，「尊重人同動物咁簡單嘅嘢佢哋唔識㗎？牛牛喺草地上休息，個女人近距離影相已經唔應該，仲想爬上去係發生咩事」、「真係好乞人憎，可以尊重動物嗎？」、「做咗咁多年新界人，從來冇諗過咁樣騎上去，真係癲」；亦有人讚揚拍片者出聲喝止兩人，「多謝片主嗌落去，以免動物受傷害」、「謝謝為牛牛發聲的哥哥..好在有你仗義為牛發聲」。
關注本地牛隻的動物保護團體「原居牛在十四鄉」於Facebook發文，呼籲凡遇到任何動物被滋擾，請伸出援助，「喝止、阻止、立即報警！」，並指若牛隻受騷擾後反抗，與人碰撞時，屆時動物最終會被漁護署帶走，「甚至又話人道處理。」
漁護自然護理署牛隻管理隊亦於漁護署網頁提醒市民，當遇見流浪牛時，切勿接近、觸摸、餵飼牠們，或嘗試利用任何肢體動作或發出任何聲響以驅趕牠們；相反，應該與牠們保持適當距離，從遠處觀察，必要時應繞道而行。