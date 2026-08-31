雙職家庭壓力大 託育支援需求殷切 機構完善配套減育兒負擔

雙職家庭面對工作及育兒，所承受的壓力難以言喻。育有一對子女的林氏夫婦，曾因工作繁忙錯過有特殊需要長子的黃金介入期，對幼女成長亦一度感憂心；幸女兒入讀提供託兒及培育服務的幼兒中心「愛幼坊」後，在專業團隊支援下成長進展理想，更帶動兄長一同進步。面對本港託育服務供不應求，營辦機構聖公會聖基道兒童院倡政府加強家庭支援，鼓勵生育。 聖公會聖基道兒童院轄下獲政府資助的獨立幼兒中心「愛幼坊」，位於觀塘順利邨，專為0至3歲嬰幼兒及其家庭提供日間照顧，以及按不同年齡設計如廁及音樂等培育服務訓練。為配合家長需要，中心平日延長開放至晚上8時，較一般幼兒中心僅開放晚上6時長。現時中心設有88個名額，自2024年10月投入服務以來，0至2歲幼兒66個名額已爆滿，目前累積逾70人輪候，逾九成為雙職家庭。

緩解雙職焦慮 家長林先生與林太育有一子一女，長子有特殊教育需要。林太坦言，他們均須工作，因忙於生計，當時未能及時察覺長子的發展需要，待發現問題時已錯失最佳介入時機。得知「愛幼坊」投入服務後，兩人便安排當時8個月大的幼女鈳焮入讀，盼她按階段健康成長。受長子的情況影響，夫婦二人對鈳焮的成長發展格外關注，一度因過分擔心而變得緊張，如幼兒通常在約2歲(24個月)開始學會跑步，林太憶述，「當時(鈳焮)一歲幾，見佢仍未識跑，我哋就好緊張和憂慮。」

幸獲中心教師耐心開導，讓他們明白幼兒發展各有步伐，毋須過早比較或催谷。當夫妻在育兒理念上出現分歧時，教師亦會充當溝通橋樑，協助雙方建立共識，減少爭執。她指，經過中心訓練後，女兒的大小肌肉發展理想、語言表達能力愈見流暢。老師除會定期向家長匯報學習進度，幼兒一旦出現身體稍有不適亦會即時通知家長，減輕他們的憂慮。她稱，雙職家長工作壓力大，愛幼坊妥貼的照料，讓他們十分放心，形容中心猶如「第二個家」。 幼女將所學帶回家 長子模仿同見成長

林先生表示，幼女有專業團隊支援，夫婦便可騰出更多時間和精力照顧長子。令他們喜出望外的是，鈳焮將在中心所學應用於日常，長子亦模仿妹妹的言行舉止，社交及語言能力均顯著進步，發展進程較初期評估理想，兩兄妹互相學習、一同成長。幼兒託育服務需求殷切，林先生坦言現時政府配套不足。如他們曾嘗試尋找社區保母服務，惟一直未獲回音，只能繼續輪候服務或另覓其他照顧安排。 為減輕家庭負擔，聖公會聖基道兒童院總幹事麥潤芸建議政府研究設立兒童醫療券，若兒童生病可以轉看私家醫院，避免公立醫院急症室輪候過長；亦可考慮為育有子女家庭提供額外租金稅務優惠，以減輕育兒負擔。