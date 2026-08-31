22.8%中學生陷容貌焦慮高風險 機構：AI放大完美濾鏡效應

中小學生明日開學。天文台預計，一道廣闊低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴，明日部分地區驟雨較多。學生注重儀容，部分更會穿上新校服；有調查發現，「外貌體形」持續位列首五大不滿生活範疇，每五名中學生約有一人的容貌焦慮達須關注水平。調查機構指，網絡與流行文化中的比較風氣盛行，加上近年AI與演算法不斷放大「完美濾鏡」效應，使青少年更容易受單一審美標準及外界評價影響。
浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」去年11月至今年3月訪問1,318名中學生。結果顯示，受訪學生的整體幸福感平均為2.87分(滿分5分)， 與去年2.9分相若，維持一般水平。而抑鬱、焦慮及壓力達中度至非常嚴重程度的比例分別為17.2%、15.2%及11.8%，較去年改善。
女生比例較男生高一倍
調查亦發現，22.8%受訪學生的容貌焦慮屬於高風險，達須關注水平，當中女生比例為33%，較男生的14.5%高逾一倍。分析顯示，容貌焦慮行為愈多的學生，其社交怠倦及社交退縮程度愈高，抑鬱、焦慮及壓力水平亦愈高，幸福感則愈低。
機構指，網絡與流行文化中的比較風氣盛行，加上近年AI與演算法不斷放大「完美濾鏡」效應，使青少年更容易受單一審美標準及外界評價影響；呼籲學校、家庭及社會各界正視容貌焦慮及社交怠倦對青少年身心健康的影響，協助學生放下完美濾鏡，由自我批判轉向自我關懷，並透過多元價值與正向連繫提升幸福感。
三層應急機制研優化安排
另外，應對學生精神健康的「三層應急機制」去年底試行擴展至高小，月底結束。教育局蔡若蓮稱，過去半年，經第二層轉介至「校外支援網絡」有約220宗，當中95宗來自高小，第三層轉介至醫院，10多宗來自高小。蔡若蓮表示，校長向局方反映計劃對學生及學校都很有幫助。局方正認真研究如何進一步優化計劃，在未有新措施公布前，會按現有安排提供支援服務。