漁署巡查多個狗隻聚集地執法 檢控3人涉未用狗帶牽引大狗

漁護署昨高調巡查多個較多狗隻聚集的地點，並對未有按法例妥善控制狗隻的狗主即時執法，全日共發現3名狗隻畜養人涉嫌於公眾地方未有以狗帶牽引大型狗隻，將就相關個案提出檢控。日前漁護署在赤柱帶走一隻格鬥犬，其主人批評署方當時僅憑目測便行動，署方則回應格鬥犬曾釀成多宗人畜傷亡嚴重事故，故須嚴格管理。有動物團體擔心，做法會變成部分歧視動物人士的報復工具，在社會上製造莫名恐慌。

本港近日接連發生狗咬狗和狗咬死人事件，漁護署日前預告展開特別行動，針對狗隻聚集的公眾地方加強巡查與執法，如發現畜養人未有按法例要求妥善控制狗隻，會即時執法而不作警告。漁護署昨派員到發生狗咬狗事件的元朗YOHO MALL一帶，以及西九文化區、數碼港、啟德等熱門放狗地點巡查、向狗主派發宣傳單張，並用晶片掃描器檢查狗隻是否已植入晶片。漁護署本周六和日會繼續展開同類行動。