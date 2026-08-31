漁署巡查多個狗隻聚集地執法 檢控3人涉未用狗帶牽引大狗

漁護署昨高調巡查多個較多狗隻聚集的地點，並對未有按法例妥善控制狗隻的狗主即時執法，全日共發現3名狗隻畜養人涉嫌於公眾地方未有以狗帶牽引大型狗隻，將就相關個案提出檢控。日前漁護署在赤柱帶走一隻格鬥犬，其主人批評署方當時僅憑目測便行動，署方則回應格鬥犬曾釀成多宗人畜傷亡嚴重事故，故須嚴格管理。有動物團體擔心，做法會變成部分歧視動物人士的報復工具，在社會上製造莫名恐慌。
本港近日接連發生狗咬狗和狗咬死人事件，漁護署日前預告展開特別行動，針對狗隻聚集的公眾地方加強巡查與執法，如發現畜養人未有按法例要求妥善控制狗隻，會即時執法而不作警告。漁護署昨派員到發生狗咬狗事件的元朗YOHO MALL一帶，以及西九文化區、數碼港、啟德等熱門放狗地點巡查、向狗主派發宣傳單張，並用晶片掃描器檢查狗隻是否已植入晶片。漁護署本周六和日會繼續展開同類行動。
漁署：被帶走格鬥犬須評估性情
日前漁護署在赤柱帶走格鬥犬Baku，狗主黎先生接受傳媒訪問稱，Baku遭鄰居舉報後漁護署隨即派員上門調查，判定牠是比特鬥牛㹴並即時帶走並不准探望。他批評署方當時單憑目測、未作檢查便認定Baku是比特犬，「咁你話乜都得㗎啦。」署方昨再於社交平台回應指，留意到狗隻已絕育，但經署方獸醫鑑定Baku為比特鬥牛㹴混種的格鬥犬後，仍需要觀察狗隻表現和作性情評估，以確定適合交回狗主飼養。帖文續指，格鬥狗隻過往曾釀成多宗人畜傷亡嚴重事故，故必須嚴格管理。
動物保護慈善團體浪浪之家去信漁護署長黎堅明指，狗主黎先生4年前從團體領養Baku時，牠已植入晶片及完成絕育，並獲漁護署簽發列明屬「混種犬」的正式狗牌，牠過去亦沒有任何攻擊人或動物的紀錄。浪浪之家擔心，做法將淪為部分歧視動物人士的報復工具，在社會上製造莫名恐慌甚至造成「棄養潮」。浪浪之家昨晚稱，狗主昨已成功爭取到探望Baku。
網傳狗隻被放入洗衣機 警調查
另外，網上流傳一則Instagram限時動態影片，顯示有一隻狗被放入洗衣機滾筒，在洗衣機開啟後狗隻一邊隨滾筒滾動，一邊被注入的水淋濕身。警方前晚接獲電子報案指社交平台流傳影片，懷疑有狗隻被不恰當對待，經初步調查案件列作求警調查，由旺角警區動物專隊跟進，暫未有人被捕。