首7個月錄近2000宗WhatsApp騎劫騙案 商人收「假父親」錄音指示轉帳 失1000萬

WhatsApp帳戶騎劫騙案急增。警方今年首7個月錄得1,993宗相關案件，按年增加1.7倍；涉及金額達1.46億元，跌近23%。騙徒通常利用假冒WhatsApp的釣魚短訊或網站騎劫受害人帳戶，再向受害人的親友，以至商業伙伴行騙。一名商人被「假爸爸」騙去1,000萬元；亦有一名投資公司財務經理被「假上司」騙去逾1,220萬元，為今年至今最大宗單一損失個案。 警方數字顯示，今年首7個月錄得逾1.6萬宗科技罪案，按年跌近14%，涉及損失30.8億元，減15%。但即時通訊軟件帳戶騎劫案卻趨升，期內錄得2,020宗，按年增1.5倍，總損失約1.5億元，跌22.7%。其中WhatsApp佔1,993宗，較去年同期增加近1.7倍，涉款1.46億元；Telegram及Facebook分別錄得11宗及6宗，涉370萬元及1.8萬元。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，上半年整體科技罪案形勢平穩，但即時通訊軟件帳戶騎劫案顯著增加，相信與市民廣泛使用WhatsApp，以及AI技術降低犯案成本有關。她指，騙徒常以釣魚短訊或陌生WhatsApp訊息接觸受害人，附上虛假網站連結，並以「帳戶即將停用」等字眼製造緊迫感，誘騙用戶登入及輸入資料，藉此騎劫帳戶，再冒充事主向親友或商業夥伴行騙。 此外，亦有騙徒會利用搜尋引擎投毒(Search Engine Poisoning)，將假冒WhatsApp網站包裝成廣告或推薦內容，甚至置頂於搜尋結果上，令市民稍有不慎便「中招」。當受害人進入假冒WhatsApp網站後，騙徒會要求輸入手機號碼，並提供WhatsApp驗證碼、8位數配對碼，或掃描二維碼完成裝置連結，從而取得帳戶控制權。

模仿受害人語氣 打字風格行騙 網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興表示，騙徒成功騎劫帳戶後，通常不會立即發出詐騙短訊，而是先花時間了解帳戶持有人的身份及人際網絡，再「度身訂造」騙局，如會模仿受害人平時說話的語氣、打字風格，甚至利用錄音訊息提出付款要求。 其中一宗騙案案發於7月，一名40多歲商人因平日與父親有頻繁生意往來及資金轉帳，騙徒騎劫其父親的通訊軟件帳戶後，疑用AI生成父親聲音的語音訊息，要求商人多次轉帳，他未有起疑，最終損失約1,000萬元。

財務經理誤信假上司指示 失1220萬 另有一名32歲男子準備置業，今年3月初簽署臨時買賣合約並支付部分訂金，其後一直透過WhatsApp與地產經紀及律師商討付款安排。騙徒入侵其帳戶進行背景調查，再以兩個不同電話號碼及盜用地產經紀、律師的WhatsApp頭像與事主聯絡。事主誤信指示，將訂金轉帳至第三方戶口，損失近117萬元。 至於今年錄得最大單一損失個案，涉款1,220萬元。一名28歲投資公司財務經理於1月收到上司WhatsApp訊息，稱有機密投資項目須安排付款。由於訊息由遭騎劫的上司帳戶發出，事主信以為真，按指示多次轉帳至不同銀行戶口，直至公司發現資金流向異常才揭發事件。

警方提醒市民，凡涉及提供「驗證碼」、「配對碼」或「掃描QR Code」等要求，要停一停和諗一諗。市民亦不應單靠WhatsApp訊息判斷對方身份，可主動提出只有雙方才知道、不容易從過往對話中找到答案的問題，以核實身份。同時應定期檢查WhatsApp的「已連結裝置」，確保帳戶安全。 Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文表示，WhatsApp安全功能懶人包已於本月推出，市民可於網上瀏覽。他又指，團隊一直與執法機構保持緊密合作，共同打擊網上詐騙活動。