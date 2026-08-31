am專訪｜港選手夥港產搖搖奪「世一」 品牌創辦人：奪獎帶動銷量 待機爆紅 冀重登年輕人舞台

香港搖搖選手近日又在「世界搖搖大賽2026」(World Yoyo Contest 2026)揚威，陳俊熙及廖文奇在雙手回旋花式組別(2A Division)分別包攬冠、亞軍；其中陳俊熙在世界舞台登上「世一」，其手中的「好拍檔」則來自最地道的本地搖搖品牌C3yoyodesign。品牌成立初期，只希望打造一隻搖搖參加比賽，一切從「零認識」開始，發展成遠銷歐美日本的品牌，甚至成為「世一」最強之選，品牌其中2位創辦人接受《am730》專訪，直指香港選手奪獎有助帶動銷量，又認為搖搖亦有機會像「爆旋陀螺」般爆紅，重新走入年輕人的舞台，只是暫時欠明星效應或KOL推廣。

第一隻搖搖樣辦形同「廢鐵」 品牌於2009年由3位創辦人黃華傑(Walter)、陳國燊(Ron)及黃偉鑠(阿反)成立；Walter及阿反憶述，當初成立公司是「摸住石頭過大海」，因為3位創辦人皆不懂設計及製造搖搖，只好參考其他公司的搖搖設計，最終成功製造出第一隻搖搖「Capsule」。Walter及阿反用「廢鐵」來形容他們製作的第一隻搖搖樣辦，因為該搖搖樣辦重心不平衡，甩出後只會不斷震動，根本玩不出任何花式。兩人表示最初找的代工廠並不熟識生產搖搖，經過一年多的研發，最終在2010製造到第一隻可以打比賽的搖搖，在第一年已經投資了5位數的資金。

世界搖搖大賽2026冠軍 香港搖搖選手陳俊熙參賽所用的搖搖款式。

公司因冠軍踏上軌道 Walter指港人勇奪冠軍，肯定能夠帶動在本港銷量。他提及阿反去年在「世界搖搖大賽」贏得獎項後，香港更多人留意及玩搖搖，品牌本地銷量按年有20%增長。阿反笑言，自從去年奪冠後，多了小朋友找他在搖搖上簽名。兩人亦提及公司打響名堂的一仗，是在2012年贊助香港選手龐思彥出戰歐洲搖搖大賽(European Yo-Yo Championship)，當時3人幾乎花盡所有積蓄作贊助。龐思彥亦不負眾望，奪得公開單手線上花式(1A)組別冠軍，不僅登上本地報章頭版，更吸引不少外國選手留意C3yoyodesign，以及有店舖希望入貨。兩人指真正令公司踏上軌道的，是2016年的「世界搖搖大賽」，當時贊助日本選手新谷紫恩(Shion Araya)奪得1A組別冠軍。阿反憶述當年在世界大賽會場內，最初公司推出的搖搖是無人問津，但當奪得「世一」後，大家便一窩蜂搶購。

獲名氣網紅加持 一半銷量來自日本 Walter透露，公司目前有一半銷量是來自日本，並一直保持增長，主要因為日本代理「Rewind」的兩位員工城戶慎也(Shinya Kido)、岩倉玲(Rei Iwakura)，是在日本名氣頗高的搖搖網紅，同時是前世界冠軍，亦是C3yoyodesign旗下選手。阿反及Walter指，只要他們推薦某款搖搖，該款搖搖的銷量定會大增。

欠缺二十多歲族群關注 曾在「世界搖搖大賽」40歲以上組別(Over-40 Freestyle)奪冠的阿反表示，現時搖搖最大問題是沒有年輕人受眾。他解釋，小朋友容易在社交媒體受搖搖的花式吸引；而30歲或以上的年齡層，則因他去年奪冠而重新留意搖搖，唯獨欠缺二十多歲的一群人。阿反以網紅「JFFT」舉例指，假設其成員床哥的女兒學玩搖搖，肯定能帶動搖搖熱潮，「未必像陀螺般爆紅，但至少能打入年輕人市場。」他又提及，日本有一群男聲優喜歡在活動上玩搖搖，結果成功吸引一群人留意搖搖。

技術門檻大降 「5分鐘內學識」 網上不少人認為搖搖未能「爆紅」，是因為它有一定技術門檻。阿反及Walter反駁，雖然有技術門檻，但認為已不像過去那麼高。阿反表示，香港人對搖搖的印象停留在20多年前的「超速搖搖」系列，甚至是「可樂搖搖」的時代。他指現時只要有人教，「5分鐘內學識」，又提及早前在商場參展時，有顧客在半小時內已經學會幾招花式。Walter則指，現時搖搖的空轉時間更久，可以長達3至4分鐘，是當年「超速搖搖」的好幾倍，形容有更多時間讓玩家慢慢學習花式。

日本重推「超速搖搖」港無代理引入 阿反亦提及，現時本港甚少有媒體推廣搖搖，欠缺一套有關搖搖的動畫或劇集。早前日本玩具公司BANDAI再次推出「超速搖搖」系列，並由香港漫畫家「東東」創作漫畫《超速搖搖ACCEL》作宣傳，阿反指明明該漫畫是由本港漫畫家創作，香港卻沒有代理引入，直言「連『老翻』網站都無中文翻譯呀！」 難覓場地比賽窒礙推廣 對於在本港推廣搖搖，兩人表示難度在於尋找場地進行比賽。阿反透露，曾找商場作比賽場地，但商場只願租出一間房間，但該房間樓底較低，空間亦不足，最後要另找場地。阿反直言大眾對搖搖比賽的了解不足，又認為在商場中庭等更大的空間搖搖比賽舉辦，絕對能夠「吸客」及帶動人流。兩人又提及早前參加在商場舉辦的市集，便因聚集太多人而令附近商戶投訴，足證適當場地的重要性。與爆旋陀螺比賽相比，阿反形容「(搖搖比賽)一個係舞台表演，(陀螺比賽)一個係擂台格鬥」，同樣可以吸引觀眾。