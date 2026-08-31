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出版：2026-Aug-31 10:16
更新：2026-Aug-31 16:15

天氣｜天文台會在晚上6時10分發出一號風球

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今日間中有雨(鍾式明攝)

今日間中有雨(鍾式明攝)

【16:15更新】天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋「沙德爾」的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓。天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。

天文台預料「沙德爾」會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受「沙德爾」與東北季候風的共同影響，本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時需否發出更高熱帶氣旋警告信號。

【14:05更新】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號。

【12:25更新】天文台在下午12時25分發出黃色暴雨警告信號。

【12:00更新】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號。文台於上午11時半發出雷暴警告。再於12時正發出特別天氣提示指，與廣闊低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。 

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本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，吹輕微至和緩偏北風。展望明日部分地區驟雨較多，稍後至星期三風勢較大。本週後期驟雨減少。

一道廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。此外，而「沙德爾」的殘餘會在今日為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣，並會在今日稍後於海南島東南沿岸一帶逐漸增強為熱帶氣旋。預料該低壓系統會在未來一兩日以偏東方向橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸，但其強度仍存在變數。一股較乾燥的大陸氣流會在本週中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。另外，菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在今日逐漸增強，並移向琉球群島一帶，另一個熱帶氣旋似乎在形成中。

天文台早上近8時半發出特別天氣提示指，沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日（31日）黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。

預料該低壓系統會在明日（1日）至星期三（2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

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