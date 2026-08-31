競委會聯同廉署與警方打擊圍標共拘50人　合約金額總值近5億

競委會聯同廉署及警方聯合行動打擊圍標，打擊一個以一間工程承辦商為首的樓宇維修圍標貪污集團，共拘捕50人，涉及27個屋苑及大廈，工程合約初步估計總值近5億元。 聯合行動中，共搜查39個處所，包括多間工程承辦商及顧問公司，以及涉案人的住所，檢走樓宇維修工程文件和會計紀錄，並掃蕩涉嫌由有三合會背景人士操控的非法場所，共拘捕50人，年齡介乎24歲至77歲。 去年8月搜查揭圍標集團 涉及23個維修項目 競委會表示，今次的聯合行動，是源於在去年8月針對九龍城區一個私人屋苑的維修工程展開搜查，深入分析證據後揭發這個圍標集團，涉嫌在多個工程招標期間圍標包括透過向成員發出價格指示，操控投標金額。

競委會提及，該集團甚至在部分工程招標期間，經中間人協調，與其他圍標集團合作，各自安排旗下承辦商參與，以增加中標機會。有關行為涉嫌構成圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。 競委會指，行動涉及全港23個屋苑及大廈的維修工程項目，分布港、九、新界共八個地區，初步估計涉案合約總值約3億元。部分工程的招標早於競委會介入前已被推翻，部分則已開展或完成，競委會正陸續聯絡涉案樓宇的持份者。

廉署早前接獲投訴 鎖定3項大維修 拘捕10人 廉署早前接獲有關樓宇維修貪污投訴，發現一間工程承辦商懷疑透過貪污賄賂的不法手段，獲取多項樓宇大維修合約。經深入調查，鎖定3項位於東區、灣仔區，以及油尖旺區的商住及住宅大廈的大維修工程，合約總值接近2億元。是次執法行動成功阻截當中尚未批出的工程合約。 該工程承辦商，即該集團主腦，涉嫌行賄工程顧問及部分業主立案法團成員，以取得該3項樓宇大維修合約，當中手法包括在標書評估報告中隱瞞其定罪紀錄以順利中標；將大維修工程項目分拆處理，以便繞過須經由業主批核的程序。廉署亦懷疑涉案的註冊檢驗人員沒有履行職責，並已將有關事宜轉介屋宇署跟進。

在行動中，廉署拘捕10人，分別為8男2女，年齡介乎39歲至77歲，包括工程承辦商、工程顧問、註冊檢驗人員及法團主席和成員，部分人士有三合會背景。廉署並從工程顧問的處所檢獲總值逾120萬元的現金，懷疑為涉案部分賄款。 警方拘捕3男子 涉使用虛假文書 警方亦展開行動，就一宗涉及樓宇維修工程的「串謀使用虛假文書」案件採取執法行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎40歲至69歲，分別為建築公司董事、結構工程師及承建商董事。該3名被捕人士涉嫌於2022年7至8月期間，就著港島某屋苑中13個住宅單位的小型工程，向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書，該批證明書上的註冊檢驗人員簽署均於該人員死亡之後所作出。

另外，警方於8月26日突擊搜查九龍區多個涉嫌由相關三合會背景人士操控的場所，成功搗破三個非法釣魚機賭博場所，並拘捕37人，分別為25男及12女，年齡介乎24歲至62歲，罪名包括「營辦賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」等罪行。 競委會、廉署及警方於是次行動成功瓦解該圍標貪污不法集團，三方重申會繼續緊密合作，全方位打擊涉及樓宇維修工程的圍標、貪污、黑社會活動、以及其他違法行為。