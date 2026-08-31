商會倡青年創業家落戶北部都會區　首三年免租免稅

香港青年創業家總商會上月向超過100間企業進行問卷調查，揭示青年創業家面臨的現實痛點。有高達29.5%受訪青年創業家指出，實報實銷的資助需先墊付幾萬至幾十萬元，會拖垮現金流，為最大的創業障礙；有22.9%認為「缺乏第一張訂單或曝光機會」是最大障礙。當問及哪項政府支援對業務最實際，47.5%受訪者選擇「政府採購優先選用本地初創」。另外，調查顯示高達68%受訪青年創業家表示，若北部都會區能提供「首三年免租免稅、後兩年減半」方案，將考慮落戶。

資助居港3年以上的人才

香港青年創業家總商會會長謝海發認同受訪者的觀點，指出租金是創業的很大考量點，如果北部都會區能仿傚數碼港、科學園、內地雙創基地等，為商戶創業初期提供租務優惠，可為初創企業打開大門，打第一支強心針。另外，謝海發亦提議提供人才補貼，例如資助居港3年以上的博士生、碩士生創業獎勵，及優先申請人才公寓。

其他建議方面，香港青年創業家總商會主席陳慶達表示可設現金流為本的資助改革，把主要資助由「實報實銷」改為「前期撥款」或「按里程碑分階段撥付」，並延長研發類資助週期至3至5年。此外，政府可作為引導基金與首個客戶，在政府採購中加入「本地公司」開發的創新應用、加強支援中小企參與及技術驗證等評分元素。