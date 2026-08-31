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出版：2026-Aug-31 15:32
更新：2026-Aug-31 15:32

教大Ocamp 28歲男子性侵3人 被告稱女子主動舌吻全程享受性交

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香港教育大學。（資料圖片）

香港教育大學。（資料圖片）

3年前，28歲男學生涉在香港教育大學迎新營摸2名女子大腿及趁1名女子洗澡時拉開浴簾偷窺，另涉在車上非禮女網友及在紅十字會聯校迎新營中強姦1名女子。他否認強姦、非禮及窺淫共5罪受審。

被告：玩卡牌時與B已搭膊頭隨後一直拖手

女事主A及B已出庭作證，控方今在庭上播放被告的錄影會面片段。被告指他參加紅十字會聯校迎新營時認識到女事主B，他形容B當時粉紅色頭髮、「細細粒」，他與自己隊友玩城市定向遊戲（City Hunt）後買酒，到大棠渡假村後自由活動，營火跳舞時曾與B等人拖手，直至晚飯才與B聊天交流。兩人玩卡牌遊戲「狼人殺」時曾搭膊頭及碰手，轉場玩「鬥地主」時兩人一直拖手。

被告指B主動舌吻並全程享受性交 

被告憶述男卡牌玩伴醉酒離去後，只剩他與B同處一室，兩人對視後B主動靠近舌吻，兩人互動親臉及擁吻，被告隔衣摸胸令B呻吟，B主動觸摸被告下體及磨擦，兩人脫衣後在沒有使用安全套下性交。B在性交前問被告：「點解係我」，被告回答說：「因為我鍾意你囉」。被告指B全程享受性交過程，從沒表明不同意性交。當被告問B曾否在營地性交，B則回答指：「未試過，好刺激！」。

被告在錄影會面時向警員稱：「 每一個女仔係唔鍾意嘅話，言語上、眼神上、肢體上都會抗拒，但B並沒有表達抗拒」，被告補充指他與B整個性交過程循序漸進，亦是由B主動舌吻而展開。

男被告Y.L.H.現年31歲，他被控3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪。他被控於2023年1月13日在黃大仙飛鵝山非禮女子A、2023年7月23日在元朗保良局賽馬會大棠渡假村某房間強姦女子B、2023年8月23日在新界某路邊私家車內非禮女子C、2023年8月27日在新界香港基督教女青年會梁紹榮度假村某房間非禮女子D、2023年8月28日在新界香港基督教女青年會梁紹榮度假村某室，暗中觀察女子E裸露、露出私密部位或進行私密行為。

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