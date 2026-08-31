教大Ocamp 28歲男子性侵3人 被告稱女子主動舌吻全程享受性交

3年前，28歲男學生涉在香港教育大學迎新營摸2名女子大腿及趁1名女子洗澡時拉開浴簾偷窺，另涉在車上非禮女網友及在紅十字會聯校迎新營中強姦1名女子。他否認強姦、非禮及窺淫共5罪受審。

被告：玩卡牌時與B已搭膊頭隨後一直拖手

女事主A及B已出庭作證，控方今在庭上播放被告的錄影會面片段。被告指他參加紅十字會聯校迎新營時認識到女事主B，他形容B當時粉紅色頭髮、「細細粒」，他與自己隊友玩城市定向遊戲（City Hunt）後買酒，到大棠渡假村後自由活動，營火跳舞時曾與B等人拖手，直至晚飯才與B聊天交流。兩人玩卡牌遊戲「狼人殺」時曾搭膊頭及碰手，轉場玩「鬥地主」時兩人一直拖手。