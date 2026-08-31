季節性流感疫苗接種計劃9月17日展開　合資格市民可免費打針

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，本港自6月底進入流感季節，流感活躍程度在7月至8月中持續攀升。根據最新的監測數據，流感活躍程度仍處於高水平。現時本港流行的流感病毒主要為甲型（H1），其次為甲型（H3）流感。目前的流感季節嚴重個案主要涉及長者及幼童，累計錄得11宗兒童嚴重個案，當中有一宗死亡。中心預料開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案。

未接種疫苗人士死亡風險顯著增加

根據上年度數據顯示，未接種流感疫苗的兒童，在感染流感後出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約5倍；而65歲或以上未接種流感疫苗的安老院舍院友，出現流感重症的比率則是已接種疫苗院友的約4倍。中心強調接種疫苗絶對是預防季節性流感重症及其併發症的最有效方法之一，亦可減低入院留醫的機會和死亡的風險。

衞生署積極與區議會及關愛隊合作，鼓勵在社區舉辦疫苗接種活動。截至昨日，各區區議會及關愛隊已計劃於未來兩個月舉辦逾100項外展疫苗接種活動。此外，中心亦加強跨部門合作，包括與社會福利署和香港房屋協會合作在長者地區中心、長者鄰舍中心和長者房屋項目推廣外展接種活動，擴大社區保護網。