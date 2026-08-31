林黛墓碑雲石拜台遭人用英泥覆蓋 暫無人被捕

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛，於1964年、29歲之齡逝世，長眠於跑馬地天主教聖彌額爾墳場。近日，其墓碑疑遭到破壞，據了解暫時無人被捕。 而同一墳場內，上月24日上午11時至下午1時，墳場保安員巡邏期間場內狀況正常；至同日下午2時他返回時發現，一個墓碑後方、一塊約1米乘1米的混凝土地板遭損毀並移除，導致下方的土壤外露，於是報警。警方調查後，於本月4日下午2時45分，在一名87歲姓曹的退休老翁家中將其拘捕，惟他否認犯案，聲稱當時是在進行維修工作，而非造成破壞。警方將案列「破壞或損毀財物」案，案件由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。

跑馬地天主教聖彌額爾墳場辦事處今日（31日）回覆傳媒指，涉事墳墓（林黛的墳墓）為首次遭人破壞，其雲石拜台被人用英泥覆蓋，辦事處已於事發當日即時報警。此外，場內另有一個修會墓園亦遭破壞，警方已就案件拘捕一人。

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛原名程月如，為已故全國人大常委會副委員長程思遠的女兒。她於1934年出生於廣西，1949年定居於香港。憑《翠翠》一炮而紅，此後在銀壇路上一帆風順。在13間主演數十部國語片，更憑其中4部勇奪亞洲影后獎，其代表有《貂蟬》、《千嬌百媚》、《不了情》等。1964年，林黛在事業如日中天之際，與丈夫龍繩勳（民國時期雲南省主席龍雲兒子）一時鬥氣，在寓所服食過量安眠藥及吸入煤氣自殺身亡，結束短短29年生命。遺體下葬跑馬地天主教聖彌額爾墳場，其墳墓有四座天使相伴。